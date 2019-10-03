Наследник династии или мотокросс в Беларуси

Источник материала: Новости Волковыска

Жажда скорости, адреналин в крови и масса других ассоциаций, связанных с мотоциклом. Кто-то ездит для души, для кого-то это мечта всей жизни, но есть те, для кого мотоцикл и есть жизнь, пишут Белновости.

Девятнадцатилетний Виталий настоящий наследник «династии» мотоциклистов. Несмотря на свой юный возраст, парень является десятикратным чемпионом Республики Беларусь по мотокроссу. Наряду с другими видами мотоциклетного спорта (Enduro; Atv; Snow-cross) мотокросс признан королем мотогонок.

– Приезжая на соревнования, из года в год мы слышим эту фразу: «Династия Махновых». Изначально мотокроссом занимался мой отец и его два брата, а потом, когда сами стали родителями, учили своих детей, то есть нас. Первым на мотоцикл сел Женя, мой старший двоюродный брат, затем я и Владик, а потом и мой младший брат. Когда мне было шесть лет, отец одолжил у знакомого мотоцикл, предназначенный для начального уровня езды, и предложил мне прокатиться.

Мне понравилось, папа купил мотоцикл чуть больше, чем предыдущий, и мы начали заниматься. С тех пор так и ездим, все вместе, как родные братья.

Меня знают как гонщика под номером 73. Так было не всегда. Сначала мы вчетвером ездили под одинаковым номером 774. Потом, переходя в новый класс, пришлось его менять. Я менял выборочно: то оставлял семерку и ездил под номером 74, то под номером 77. В 2012 году в нашей семье произошла трагедия. Умер мой крестный отец, средний из трех братьев. В его честь я решил присвоить себе номер 73, схожий с годом его рождения. Для меня это память.

Мотокроссом можно начинать заниматься с трех лет. Можно и в четыре, и в шесть. Все зависит от самого ребенка. Лучшим возрастом для начинания считается четыре года. Это оптимальный вариант, как раз подходит для того, чтобы маленький спортсмен привык к езде на мотоцикле, быстрее адаптировался и не боялся.

– Малыши начинают ездить на маленьких мотоциклах (ниже колена) с дополнительными колессиками по бокам, как у велосипеда. Мощность мотора у таких мотоциклов около 50 кубов. Со временем увеличивается до 65 с добавлением передач. Самый мощный двигатель достигает 450 кубов.

Заезд проходит по замкнутой трассе с множеством препятствий вроде трамплинов. С момента старта отсчитывается тридцать минут, дается сигнал, после чего гонщики проезжают еще два круга и финишируют. Принимать участие могут как мужчины, так и женщины.

– Проводят два заезда, в каждом из которых зарабатываются очки. Если финишировал первым, получаешь 25 очков и так на убывание до двадцатого места. Бывает так, что в первом заезде ты приехал вторым, а на следующей гонке – первым. Получается, что у тебя и у человека, финишировавшего первым в начальном заезде, одинаковое количество очков, но в мотокроссе судят по второму заезду, значит на пьедестал ты становишься первым.

За трюки очков не дают. Правила достаточно просты: не срезай трассу и не подрезай соперника. Меня всегда учили одному: если ты сильнее, то просто обгони, а не можешь, жди подходящего момента.

Мотокросс является самым дорогим по обслуживанию спортом, после автомобильного. Кроме спортивного и мощного мотоцикла, нужна экипировка: мотоботы, шлем, нагрудники, наколенники. Все это только под формой, сама же форма обновляется почти каждый сезон.

– Это недешево. Всю экипировку мы приобретаем за свой счет. Если её полностью обновлять, выходит около 1 300 евро. В нашей стране есть магазины с формой, но у них выходит дороже, чем, скажем, за границей. Поэтому чаще всего покупаем там, когда приезжаем на соревнования, или заказываем. Последний раз заказывали из Америки.

Новый мотоцикл тебе покупает государство, если становишься чемпионом. Но получаешь ты его стандартным, то есть таким, каким его выпустили с завода. Под себя и свой вес настраиваешь сам. Стандартный мотоцикл стоит приблизительно 10 000 долларов. К нему покупаешь подвеску, глушители, и так все может доходить до 50 000 долларов. Многое зависит от спонсоров. Например, в 2014 году знакомые мне помогли с мотоциклом и я стал двукратным чемпионом северо-восточного региона. Без этой помощи, я думаю, ничего не получилось бы. У нас это не так хорошо развито.

Спонсоров ищешь себе сам. Скажем, пишешь в любой магазин спортивной формы, предлагая рекламировать их продукцию. К сожалению, пока что так не получалось. Остается ездить на соревнования, где стараешься проявить себя не только для победы, но и чтобы тебя заметили.

В нашей стране мотокросс не сильно развит. В свое время, а именно в двухтысячные, например, в Волковыске проходил Чемпионат Европы по мотокроссу в колясках. Теперь нет. За рубежом проходят соревнования каждые выходные. У нас же от восьми до десяти раз в год. Хорошо, что популярность постепенно возвращается.

Мотокросс очень травмоопасный и трудный вид спорта. Однако здесь нагрузка идет сразу на все группы мышц. На протяжении всей гонки человек находится в состоянии стресса. Сложность добавляет само управление мотоциклом на неровной поверхности. Падение с шестиметровой высоты на большой скорости может обернуться плачевным исходом.





– В прошлом году у меня не было ни одной травмы. А в этом сезоне я упал и мне зашивали подбородок. Через три недели я упал на чемпионате Польши. Сломал таз, повредил ключицы. Два месяца восстанавливался. Врачи сказали две недели лежать, но я уже через неделю начал ходить с костылем, просто расхаживался. Чемпионат Беларуси должен был проходить как раз через две недели, до этого момента я не полностью поправился, поэтому пришлось ехать через боль, со сломанным тазом.

Моя мама… Она всегда нас поддерживает. Сначала поддерживала отца, теперь нас. На чемпионате Польши я упал прямо на ее глазах. Помню, как лежал на земле и не мог ничего сделать. Я просто кричал от боли. Сначала подбежали медики, потом мама. Конечно, она отговаривала от мотокросса, но я ничего не могу с этим сделать.





Не покатаюсь неделю и все – начинается что-то вроде ломки. Кроме того, после падения у меня не пропало желание бросить мотоцикл. Наоборот, я с большим азартом захотел заниматься! Не так просто найти себе новое увлечение, когда профессионально занимаешься спортом. В моем случае, об этом рано говорить. Еще есть к чему стремиться!