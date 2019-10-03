ГАИ Брестской области усилит контроль за уязвимыми участниками дорожного движения

Источник материала: Полесская правда



В связи с наступлением осенне-зимнего периода, характеризуемого уменьшением продолжительности светового дня, понижением температуры воздуха и увеличением количества атмосферных осадков, в результате которых объективно снижается видимость уязвимых участников на дороге – ГАИ УВД усиливает контроль за уязвимыми участниками дорожного движения.

С 1 октября по 31 декабря 2019 года наряды сотрудников Госавтоинспекции будут приближены к местам концентрации ДТП с пешеходами и велосипедистами, а также местам, характеризующимся интенсивным пешеходным и велосипедным движением, особенно детей-пешеходов, детей-велосипедистов, иным участкам дорог, требующих повышенного внимания.

Госавтоинспекция рекомендует обозначать себя в темноте световозвращающими жилетами, повязками, брелоками и подвесками, сделанными из специального материала, который не рассеивает свет фар, а с высокой интенсивностью отражает его в сторону источника, то есть практически в глаза водителю.

Световозвращающие материалы используются также при обозначении в темноте велосипедов и телег. Причем уже несколько лет оборудование этих транспортных средств «световозвращателями» (спереди – белого, сзади – красного цвета) является обязательным. Не менее важно для безопасного движения установить на повозке или велосипеде фонари с активным светом и включать их, как только начинает смеркаться. Таковы требования ПДД.

Уважаемые участники дорожного движения! Если вы стали свидетелем нахождения на проезжей части пешеходов в темное время суток, не обозначенных световозвращающими элементами, пьяных пешеходов или нарушающих требования ПДД велосипедистов видите, сообщайте о данных фактах по телефону 102. Не будьте равнодушными. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

ГАиП ГАИ УВД.