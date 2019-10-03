Сегодня в Беларуси стартует перепись населения

Источник материала: Полесская правда

Напомним, что принять участие в переписи возможно одним из трех способов:

С 4 по 18 октября – самостоятельно переписать себя и свою семью посредством сети Интернет.

Сделать это можно в три шага:

С 21 по 30 октября переписчики проведут устный опрос по месту жительства населения, не принявшего участие в переписи в предыдущие дни.

С 4-30 октября для граждан, которые не смогут пройти перепись через Интернет и не желают, чтобы их посещал на дому переписчик будут работать стационарные участки.

Напомним, в Пинске стационарные участки будут расположены по адресам:

ул. Брестская, д. 141, УО «Пинский государственный профессиональный лицей строителей» (время работы: с 9.00 до 20.00);

УО «Пинский государственный профессиональный лицей строителей» (время работы: с 9.00 до 20.00); ул. Революционная, д. 20, УО «Пинский государственный профессионально-технический колледж машиностроения» (время работы: с 9.00 до 20.00);

УО «Пинский государственный профессионально-технический колледж машиностроения» (время работы: с 9.00 до 20.00); ул. Центральная, д. 5, Пинский педагогический колледж УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина» (время работы: с 9.00 до 20.00);

Пинский педагогический колледж УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина» (время работы: с 9.00 до 20.00); ул. Федотова, д. 36, УО «Пинский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности» (время работы: с 9.00 до 20.00);

УО «Пинский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности» (время работы: с 9.00 до 20.00); ул. Первомайская, д. 66, ОАО «Стройтрест № 2» (время работы: с 9.00 до 20.00);

ОАО «Стройтрест № 2» (время работы: с 9.00 до 20.00); ул. Рокоссовского, д. 6, УО «Пинский государственный медицинский колледж» (время работы: с 9.00 до 20.00);

УО «Пинский государственный медицинский колледж» (время работы: с 9.00 до 20.00); ул. Солнечная, д. 61, Футбольная академия (время работы: с 9.00 до 20.00).

В Пинском районе стационарные участки разместятся по адресам:

аг. Молотковичи, ул. Морозова, д. 1А, ГУО «Молотковичская вспомогательная школа-интернат» (время работы: с 9.00 до 19.00);

ГУО «Молотковичская вспомогательная школа-интернат» (время работы: с 9.00 до 19.00); г.п. Логишин, ул. Ленина, д. 106, Молодежный центр культуры (время работы: с 9.00 до 20.00);

Молодежный центр культуры (время работы: с 9.00 до 20.00); д. Галево, ул. Юная, д. 7, учебный корпус УО «Пинский аграрный технологический колледж» (время работы: с 9.00 до 19.00);

учебный корпус УО «Пинский аграрный технологический колледж» (время работы: с 9.00 до 19.00); д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, д. 35, сельский Дом культуры (время работы: с 9.00 до 19.00).