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«Я перегорела уже на старте брака». Психолог отвечает читательнице, которая разочаровалась в муже

04.10.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда в семье есть «объективные» проблемы: алкогольная зависимость одного из партнеров, измены или насилие в какой-либо из форм — ясно, что нужно спасаться. А что делать, когда внешне все более чем благополучно, но ты чувствуешь себя абсолютно несчастной в этом браке? С таким вопросом к нам обратилась читательница, и на него сегодня ответит психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».


— Обращаюсь к вам с просьбой помочь разобраться в ситуации, так как понимаю, что в семье назревает кризис.

С моим мужем мы в отношениях уже 5 лет, из них 3 — в браке. Срок совместной жизни мал, но с ужасом понимаю, что мы «перегорели». И это на старте.

С социальной точки зрения у нас примерная семья: мама, папа и сын; квартира в рассрочку. В общем, все складывается хорошо. С другой стороны (психологической, что ли) — непонимание и холод, отсутствие общих интересов и даже тем для разговора. Это очень странно осознавать, ведь глаза видели, что брали. Если говорить напрямую, то разочарована в браке, только не понимаю, когда все это началось. В последнее время нахожусь в отчаянии: пытаюсь строить семью не с тем человеком?

Мой муж — очень хороший человек: общительный, добрый, умный. Все было бы хорошо, но мы становимся друг другу чужими. Наши графики и планы на день или неделю расходятся или вообще совместно не планируются. Если в будний день, проснувшись в 10 часов дня, муж отправляется на работу до 8 часов вечера, то, вернувшись с нее, он сразу восседает за компьютером для просмотра сериалов или игр. Общение с ним заключается в «привет-пока». Это по отношению ко мне и к сыну.

В выходные дни сильно уставший муж любит полежать на диване за просмотром фильмов. С сыном и женой выйти на прогулку в парк или куда-нибудь еще — не судьба (на друзей это правило не распространяется). Выходит, выходные дни — тоже не для общения с семьей. Холостяцкие эгоизм и самолюбие проявляются во всем: от нежелания делать совместные семейные фото до неприбитой на протяжении полугода полки. За 2,5 года количество часов совместного времяпрепровождения с сыном можно пересчитать по пальцам.


Сначала я пыталась искать лазейки: от ласкового разговора до промывания мозгов, а теперь сдалась. Не хочешь разговаривать? Буду молчать. Давно не виделась с подругами? Поеду с сыном. Игнорируешь просьбу? Проигнорирую твою. В моих глазах теряется тот человек, каким изначально я его видела. Уходят в никуда уважение, доверие, любовь тоже. Перестает интересовать и как человек, и как мужчина.

Выходили на откровенный разговор. Просила идти друг другу навстречу. Но пластинка заводится сначала по кругу. И опять я превращаюсь в раздражительную тетку или равнодушную тетку. Мысли о разводе посещают все чаще и чаще. Хотя всю жизнь хотела крепкую семью. И выйти замуж только один раз. За своего человека. Может, я могу что-то исправить?

Комментарий психолога:

Анна Ефремова, психолог «Центра успешных отношений»


— Радует, что вы берете ответственность и готовы начать путь к изменению положения, в котором находится ваша семья. Для того, чтобы понять, что исправлять, хорошо бы понять, что происходит. А также открыто и честно признать вклад каждого в ситуацию.

Вы пишете о том, что из ваших отношений ушла близость, внимание друг к другу, а сами отношения зашли в тупик и как будто затухли. Ваше недовольство поведением мужа касается больше бытовых проблем: проведение совместного времени с семьей, хозяйственная помощь — но, кажется, как будто за этим кроется нехватка внимания лично к вам, к вашим чувствам и переживаниям.

Ваши отношения сейчас напоминают такое движение: один хочет приблизиться, а другой отдалиться. Один прячется, другой догоняет, чтобы быть услышанным, а дистанцию другого воспринимает как отвержение и обижается.

Почему это происходит и как разрешить препятствия?

Жизнь вместе — шире периода влюбленности и флирта, когда замечаешь друг в друге только хорошее и часто желаемое, а не действительное. И человек кажется своим, когда оправдывает твои ожидания. Это не плохо, даже хорошо, но реальная жизнь, с проблемами, усталостью, заботами позволяет увидеть друг друга разными и не всегда удобными, зато настоящими.

Имеющими не всегда совпадающие желания и потребности.

В ваших словах и действиях много обиды, это понятно. Но частое использование ее как инструмента общения становится моделью поведения: «постоянно недовольна». А если эта обида идет рука об руку с обвинением, то реакция партнера на это — избежать чувства вины разными способами «самоликвидации»: перестать вообще что-либо делать, избегать контакта, замереть, уйти в свое безопасное пространство.

Конечно, если бы все ваши потребности оправдывались, у вас не было бы повода стать раздражительной, а оправданные потребности мужа навряд ли толкали его постоянно «сливаться» из общения с семьей и переходить в другое пространство (фильмы, игры друзья…).

Его способ уходить от переживаний, которые он получает в отношениях с вами, — это тихая агрессия, протест. Ваш способ справиться с переживаниями и сбросить напряжение — явная агрессия: «промывка мозгов», на молчание и игнорирование реагируете ответным негативом.

Этот привычный шаблон поведения никак не может привести к желаемому — любви и поддержке, зато вызывает у обоих напряжение, которое выражается или очередным избеганием контакта, или очередной вспышкой обвинений. И еще эти способы могут подтвердить мнение о том, что один — эгоист самовлюбленный, а другой — «раздражительная тетка».

Конечно, можно долго возлагать ответственность на другого за свое раздражение, ожидать первого шага и изменений, но эти ожидания могут затянуться на годы и превратиться в невроз. Вместо того чтобы попробовать другую линию поведения: научиться самой вести себя по-другому, слушать, чтобы услышать, и договариваться друг с другом.

Близость всегда начинается с диалога, где каждый может слышать и быть услышанным другим. Это бывает не так просто. Как это возможно, если с детства дали в наследство такой тип поведения в конфликте, что он рушит контакт, который еще и не начался? Таким образом мы вроде бы разговариваем с близким, а в реальности получается псевдообщение, приводящее к злости и разочарованию.

Нам всем очень хочется быть услышанными. Иногда мы перебиваем людей, потому что невнимательны к разговору. Партнер говорит, а у нас уже есть мнение о его словах, мы понимаем что-то свое. И мы быстро озвучиваем это, даем оценки и приговоры, так и не увидев ситуацию его глазами, допуская вместо диалога монолог. Иногда контакта вообще нет. Есть только насилие. Требования, обвинения, обесценивание, игнорирование, манипуляции.

Сегодня мы не можем услышать, что важно для другого, а завтра нас не хотят слышать.

При глубоком общении мы замечаем собственные переживания и потребности, спокойно и смело можем говорить о них, выясняя переживания и желания другого.

Подумайте, как вы разговариваете друг с другом?

Можете провести эксперимент, записывая, что и как вы делаете и говорите чаще всего в контакте с мужем и что конкретно хотите получить в итоге? Первое время, конечно, сложно, это навык, а навык приходит с практикой. Но когда вы начнете замечать свои потребности и действия, стоящие за ними, вам будет проще понимать потребности мужа, стоящие за его типом поведения.

И тогда вы сможете дать ему то, в чем он так нуждается, а потом рассказать о своей нужде. Предупреждая возглас: «А почему я должна первая? А как же мои желания?», замечу: речь идет о настоящей близости. Это как танец, в котором оба друг друга чувствуют. Кто начинает первый — не так важно. Важно знакомиться друг с другом по-настоящему: спокойно говоря о своих переживаниях и потребностях. И попросить его поделиться тем же. В настоящем диалоге много благодарности, свободы. От такого разговора люди не убегают в оборону.

Но, конечно, это работает не со всеми. Если вы умеете прямо и честно говорить другому о себе, делаете это и получаете всегда отказ — стоит подумать: действительно, зачем вы вместе? Игра в одни ворота не принесет счастья.

Если вам трудно понять важное о себе и выстроить диалог с мужем, обратитесь за помощью к любому психологу, который подскажет, как бережными способами построить диалог с близким человеком.

 
 
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Когда в семье есть «объективные» проблемы: алкогольная зависимость одного из партнеров, измены или насилие в какой-либо из форм - ясно, что нужно спасаться. А что...
 
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