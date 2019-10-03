Главная
Гороскопы
Лото
Газеты
Курсы валют
Веб-камеры
Еще
Мобильная версия
Реклама
Еще
Знакомства
Гороскоп
Юмор
Справки
Транспорт
Телефоны
Индексы
Абитуриент
Предприятия B2B
Госорганы
Законодательные базы
Геокарты
Сайты городов
Национальный каталог
Бизнес Инфо
например,
курс валют
Настройки поиска
Найти результаты
Со
всеми
словами
С
точной фразой
C
любым
из ключевых слов
Искать по темам:
Все
Только
Политика
Экономика
Общество
В мире
ИноСМИ
Происшествия
Hi-Tech
Здоровье
Культура
Спорт
Авто
Период
За все время
За сегодня и вчера
За период
С
По
Тип сортировки
По времени
По популярности
Сравните результаты Google и Яндекс
Газеты
Источники
Самое читаемое
Рубрики
Все новости
|
Новости Экономики
|
Новости Общества
|
Новости Политики
|
Разное
|
ИноСМИ
|
Новости Спорта
|
Новости Мира
|
ЧП
|
Калейдоскоп
|
Еще
Все новости
|
Flytothesky
|
Mir24.TV Belarus
|
БелТА
|
Ежедневник
|
БДГ
|
Tut.by
|
БT
|
ОНТ
|
IT.Tut.by
|
Bybanner
|
Аргументы и факты
|
Еще
Сейчас
|
Сегодня
|
Вчера
|
За неделю
|
|
Все газеты
|
Свободные новости плюс
|
Республика
|
Звязда
|
Народная газета
|
7 Дней
|
Знамя Юности
|
Белорусская Нива
|
Прессбол
|
Еще
Еще
Новости Hi-Tech
Новости Здоровья
Новости Авто
Афиша
Новости Культуры
Рейтинг СМИ
Еще
Euroradio
Tribuna.com
Фактрум
Навіны (региональные)
Компьютерная Газета
Electroname
Еще
БелГазета
Главная
→
Новости
→
Разное
Перепись населения 2019
04.10.2019 —
Разное
|
Герой працы
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Герой працы
0
Ссылка на источник
0
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перепись населения 2019
Загрузка...
Новости дня
Новости разные
Сегодня в Беларуси стартует перепись населения
Главные новости сегодня
Председатель и его участок
10:52,
Радзiма
СК: по подозрению в убийстве жены священника задержан еще и 23-летний парень
21:24,
Tut.by
В Лидском районе пенсионерка гнала самогон, а когда увидела милиционеров, убежала
21:06,
Lida.Info
Чемпионка мира по фристайлу среди юниоров разбилась насмерть, катаясь на горном велосипеде
20:30,
Tut.by
«Человеку стало плохо». Что произошло с девушкой, которая девять дней блуждала в лесу
18:12,
Tut.by
В Беларуси к выходным похолодает. В Бресте ночью до 2 градусов мороза. Возможен снег
15:58,
Виртуальный Брест
Фоторепортаж: На территории Губичского сельсовета прошел День Безопасности.
19:06,
Газета Авангард
Его могилу нашли по надписи на дереве: родственники погибшего партизана спустя десятилетия узнали место захоронения деда
22:25,
СТВ
Ограничение движения в Бресте в связи с проведением велогонки (по Октябрьской революции)
22:04,
Виртуальный Брест
Фирменные магазины местного хлебозавода открыли в Осиповичах
17:58,
Асiповiцкi край
Все новости »
По Источникам
Главные
Экономика
Общество
Hi-tech
Спорт
Авто
Свежие новости
Экономика
Общество
Политика
ИноСМИ
Спорт
ЧП
Hi-Tech
Самое читаемое
Сейчас
Сегодня
Вчера
За неделю
Архив
Интересы
Ваш город
Ваша компания
Ваш ВУЗ
Госорган
Страна
Aktualności
Naujienos
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
Разное
В приложении МЧС «Помощь рядом» появилась 3D-карта для молодых родителей
12:37,
Вороновская газета
БГУ проведет конкурс детской журналистики
11:17,
Вороновская газета
В Брагинском районе появится порт для выхода к Чёрному морю
10:33,
СТВ
Напоминаем телефоны экстренных служб
10:32,
Нясвижскiя навiны
Сергей Ковальчук на выездной коллегии в Могилёве: «Основная задача – подготовка к Олимпийским играм»
13:43,
СТВ
В Витебске Opel сбил женщину на пешеходном переходе
13:31,
СТВ
В Пинске под поезд попал ехавший на велосипеде подросток в наушниках
10:35,
СТВ
Все новости
21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера
На какие вопросы предстоит ответить при переписи населения и для чего нужны эти сведения?
03.10.2019,
Полесская правда
Через час после колоноскопии женщина умерла от сердечного приступа. СК разбирается в ЧП в больнице
03.10.2019,
Tut.by
Под Минском построили энергоэффективный дом. Рассказываем, как он выглядит и сколько стоит
03.10.2019,
Tut.by
Председатель и его участок
03.10.2019,
Радзiма
Отставной генерал США Бен Ходжес назвал БелАЭС «троянским конем России»
03.10.2019,
Tut.by
Министерство образования: Съемка педагогов в компрометирующих обстоятельствах недопустима
03.10.2019,
Tut.by
СК: по подозрению в убийстве жены священника задержан еще и 23-летний парень
03.10.2019,
Tut.by
Все новости
»
Свежие газеты
03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.10.2019
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Архив (Разное)
Весь архив
»
Самое читаемое за неделю
“Дали несколько часов, чтобы уехать из Беларуси”. Двоих польских учителей выслали из страны
28.09.2019,
Партизан
На какие вопросы предстоит ответить при переписи населения и для чего нужны эти сведения?
03.10.2019,
Полесская правда
Три слова, которые позволят нейтрализовать любую критику
02.10.2019,
Ежедневник
Раскрыт размер наследства Марка Захарова
30.09.2019,
Tut.by
Такой ремонт нам не нужен. Почему краснеем мы, хотя виноваты строители. Лучшее на «Доске позора»
29.09.2019,
Tut.by
Молодой специалист попросил у директора служебное жилье, а тот две минуты на него матерился
02.10.2019,
Новости Волковыска
В сети "всплыл" список того, что предлагается купить родителям в детский сад
28.09.2019,
Виртуальный Брест
Все новости
»
Бизнес-Инфо
Ремонт кофемашин делонги
Шиномонтаж в Минске
Печать этикеток с помощью уникальной термотрансферной ленты
Как сэкономить на покупке окон в Беларуси?
Подвеска с драгоценными камнями
Бум стоковых магазинов
Как выбрать бюро переводов
«Южный край» – с нами отдых незабываемый
10 самых лучших мелодрам
Создание и продвижение сайта
Партнёры
21.by
пуховики orsa
вот тут
Главная
|
Новости
|
Газеты
|
Справки
|
Курсы валют
|
Знакомства
|
Знакомства2
|
Гороскоп
|
Анекдоты
|
ТВ-программа
|
Лото
|
Бизнесмены
|
Каталог СМИ
|
РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА
Банки
|
ВУЗы
|
Города
|
Страны
|
Госорганы
|
Компании
О ПРОЕКТЕ
РЕКЛАМА
КОНТАКТЫ
КАРТА САЙТА
АРХИВ
© 2004-2018 21.by