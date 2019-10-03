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Минчанина избили в очереди в туалет

04.10.2019 09:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минчанина избили в очереди в туалет
Фото из открытых источников

Инцидент произошёл в одном из заведений столичного общепита. У входа в туалет собралось несколько мужчин. 33-летний минчанин решил пройти вне очереди. Стоявшие в очереди такое поведение не оценили. Когда мужчина вышел из туалета, на него напали несколько человек.

Драка попала на камеру видеонаблюдения. Нарушителей задержали.

«За хулиганство, совершенное  повторно или группой лиц, предусмотрено наказание по ч.2 ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь («хулиганство»). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде ареста или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок от одного года до шести лет», - сообщил начальник отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска, подполковник милиции Андрей ПЯТРОВИЧ

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция задержала зачинщиков драки. Они были пьяны.
 
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