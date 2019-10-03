Гуренко: «Турнир друзей» - это вообще какой-то зверинец

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко в эфире программы «Футболка» вспомнил момент, как после завершения карьеры хотел ее снова возобновить, а также поделился мнением о традиционном зимнем «Турнире друзей». Его слова приводит tribuna.



Сергей Гуренко. Фото: pressball.by

— Понятно, что если перезапускать карьеру, то надо ехать на Кипр или в другие какие-то теплые страны. Но не в Беларуси. Здесь свои нюансы. У нас народ какой-то ненормальный.

— В плане?

— Вот пример: если бы Тотти вышел играть с ребятами во дворе, то там бы его… Вот бывает выходишь, принимаешь мяч и тебе с двух ног сзади летит какой-то умалишенный еще орет там что-то. Это может только ненормальный человек так играть в футбол.

А «Турнир друзей» — это вообще какой-то зверинец для меня. Я сказал, что «Турнир друзей» — это сборище ненормальных людей, которые хотят 25 декабря меряться яйцами. У кого они больше. Тишка это придумал (Александр Тишкевич — прим.ред.). Глупость полнейшая. А потом некоторые лежат и лечатся после этого турнира, — сказал Гуренко в эфире программы «Футболка».