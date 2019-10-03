Больше «перца»: для новых кроссоверов BMW подготовлен набор спортивных аксессуаров M Performance

Источник материала: Tut.by

Большие «паркетники» BMW, среди которых и показанные днем ранее X5 M и X6 M , получили набор оригинальных деталей из фирменного каталога аксессуаров линейки M Performance. Стайлинг-пакет под таким названием для моделей BMW предлагается с 2012 года.





Линейка новых аксессуаров призвана подчеркнуть спортивный облик кроссоверов и кроме «заряженных» X5 M и X6 M доступна также для стандартных версий X6 и флагманского X7.





Они включают ряд черно-глянцевых кузовных элементов из углепластика (например, обрамление радиаторной решетки и корпуса наружных зеркал), дополнительные аэродинамические детали и специфический декор вроде черно-серой полосы на дверях.





Также доступны и новые по дизайну колесные диски диаметром 21 или 22 дюйма, а в салоне вместо стандартного рулевого колеса можно установить руль M Performance с меткой нулевого положения, отделкой алькантарой и опциональными карбоновыми подрулевыми «лепестками». Кроме того, каталог M Performance включает оригинальные коврики, стальные накладки на педалях (для X6 и X7) и проекцию логотипов BMW M и M Performance на землю в зоне посадки-высадки.





Доработок по технической части не предусмотрено — разве что обычный X6 можно оснастить тормозной системой от топовой M-версии. В продаже новые аксессуары M Performance для кроссоверов BMW появятся в ноябре — ценник баварцы озвучат позже.