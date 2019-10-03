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В Беларуси «упали» сайты для переписи населения

04.10.2019 09:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 4 по 30 октября проходит перепись населения. Заполнить анкету можно через интернет на сайтах census.by или перепись.бел. Но утром 4 октября оба ресурса «упали», и, по сообщениям некоторых пользователей, в отдельных случаях перестали отвечать на запросы пользователей.


На момент написания заметки (9.30 утра 4 октября) сайт перепись.бел у журналиста TUT.BY открывался не на всех устройствах: на рабочем компьютере с проводным подключением к Сети ресурс заработал, при попытке войти на сайт со смартфона через мобильный интернет этого сделать не получилось. Сайт census.by при этом отказался работать как на ПК, так и на смартфоне независимо от способа подключения устройства к интернету.

При этом в полночь 4 октября у нас получилось «переписаться» онлайн — весь процесс занял около 50 минут.

Пресс-секретарь Белстата Татьяна Лапковская пояснила, что это связано с повышенным интересом со стороны населения — просто «люди слишком активно пошли».

— Есть такое, о чем мы предупреждали. 70 тысяч в одну секунду — это как-то очень много. Мы поэтому и разбили <перепись> с 4 по 30 октября, чтобы люди постепенно переписывались.

Татьяна также заверила, что специалисты уже работают над устранением проблем.

Напомним: при переписи респондентам предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, о жилищных условиях. Тех, кто до 18 октября заполнит анкету по интернету, удалят из списков, и переписчики к ним не придут (они начнут работать с 21 октября).

 
 
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При переписи респондентам предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, о жилищных...
 
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