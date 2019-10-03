Картина Бэнкси продана на аукционе за рекордные $12 млн

Источник материала: Вороновская газета





Картина уличного художника Бэнкси ушла 3 октября с молотка за рекордные $12 млн, сообщает ТАСС.

Полотно размером 4 на 2,5 м было реализовано в рамках торгов предметами современного искусства, которые проводит в Лондоне аукционный дом Sotheby’s. Картина стала самой дорогой работой британского уличного художника, проданной с аукциона.

Полотно изображает заседание Палаты общин британского парламента, однако вместо депутатов места на парламентских скамьях, галерее и даже в кресле спикера занимают шимпанзе и орангутаны. Обезьяны и крысы — сквозные образы в творчестве Бэнкси.

Итоговая цена за картину в пять раз превысила ее первоначальную оценочную стоимость. Она составляла от 1,5 до 2 млн фунтов стерлингов ($1,9-2,5 млн).

До сегодняшнего дня самым дорогим произведением уличного художника считалась проданная в 2008 году за $1,87 млн картина Дэмьена Херста с его фирменными разноцветными точками, поверх которой Бэнкси изобразил крысу-маляра, закрашивающую точки серой краской.

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