|
Первая встреча Лукашенко и Зеленского пройдет сегодня в Житомире
04.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Первая встреча президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского состоится сегодня в Житомире, где 3-4 октября проходят мероприятия второго форума регионов двух стран, сообщает БЕЛТА.
Ожидается, что глава белорусского государства в первой половине дня прибудет в Житомир с рабочим визитом. Сначала запланированы переговоры с украинским лидером. Затем президентов ждут на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины, где запланированы выступления Александра Лукашенко и Владимира Зеленского.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая встреча президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского состоится сегодня в Житомире, где 3-4 октября проходят мероприятия...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)