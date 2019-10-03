Первая встреча Лукашенко и Зеленского пройдет сегодня в Житомире

Источник материала: Вороновская газета





Первая встреча президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского состоится сегодня в Житомире, где 3-4 октября проходят мероприятия второго форума регионов двух стран, сообщает БЕЛТА.

Ожидается, что глава белорусского государства в первой половине дня прибудет в Житомир с рабочим визитом. Сначала запланированы переговоры с украинским лидером. Затем президентов ждут на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины, где запланированы выступления Александра Лукашенко и Владимира Зеленского.

























Примечательно, что непосредственно рядом с местом проведения форума в Житомире расположилась и выставка крупногабаритной техники белорусских и украинских производителей , на которой есть и образцы продукции совместного производства. Не исключено, что президенты решат лично ознакомиться с экспозицией.













Накануне в Житомире прошел очень насыщенный первый день форума. Помимо уже названной выставки на пешеходной улице открылась масштабная ярмарка товаров белорусского и украинского производства, широко была представлена и культурная программа, включая выступления артистов и творческих коллективов.

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