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Руководитель Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский: «Избирательная кампания в Гродно проходит так, как требует законодательство»

04.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Руководитель Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский прибыл в Гродно, чтобы ознакомиться с работой Гродненской областной избирательной комиссии. Сегодня в рамках своего визита он посетил Гродненский-Центральный и Гродненский-Ленинский избирательные округа, а также окружные избирательные комиссии в Щучине, Ивье и Лиде.

Руководитель Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский: «Избирательная кампания в Гродно проходит так, как требует законодательство»
Руководитель Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский: «Избирательная кампания в Гродно проходит так, как требует законодательство»

Буквально вчера завершилось формирование участковых избирательных комиссий. Всего в области их создано 669. Как отметил Виктор Гуминский, подготовка к выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в Гродненском регионе проходит организованно, в соответствии с избирательным законодательством.

Руководитель Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский: «Избирательная кампания в Гродно проходит так, как требует законодательство»

– В Гродно я лично ознакомился с ходом формирования участковых избирательных комиссий, – подчеркнул Виктор Гуминский. – Выдвижение кандидатов проходило согласно всем требованиям избирательного кодекса.

Руководитель Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский: «Избирательная кампания в Гродно проходит так, как требует законодательство»
Руководитель Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский: «Избирательная кампания в Гродно проходит так, как требует законодательство»

Сегодня инициативные группы окружных избирательных комиссий продолжают собирать подписи в поддержку кандидатов. К примеру, в составе Гродненского-Ленинского избирательного округа №52 зарегистрированы четыре инициативные группы. Полные пакеты документов по выдвижению своих кандидатов они представят до 7 октября.

Руководитель Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский: «Избирательная кампания в Гродно проходит так, как требует законодательство»

– В составе нашей окружной избирательной комиссии работают 13 человек, установлены графики дежурства для приема граждан членами комиссии, – рассказал председатель окружной избирательной комиссии Гродненского-Ленинского избирательного округа №52 Виталий Шут. – Нами аккредитовано семь наблюдателей из числа различных политических структур. Каких-либо замечаний от них пока не поступало.

Виктор Гуминский обратил внимание на конкуренцию в деле предвыборной борьбы. Например, в окружную избирательную комиссию Гродненского-Центрального избирательного округа №51 подали документы пока только пять кандидатов.

Руководитель Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский: «Избирательная кампания в Гродно проходит так, как требует законодательство»
Руководитель Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский: «Избирательная кампания в Гродно проходит так, как требует законодательство»
Руководитель Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский: «Избирательная кампания в Гродно проходит так, как требует законодательство»

– Депутаты Палаты представителей Национального собрания напрямую смогут работать с избирателями и, внося свои предложения в совершенствование законодательной базы, оказывать им содействие в решении актуальных вопросов на местах. Высокая конкуренция заставит кандидатов в депутаты серьезно работать и в буквальном смысле слова добиваться голосов своих избирателей, – сказал руководитель Штаба Миссии наблюдателей от СНГ.

Руководитель Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский: «Избирательная кампания в Гродно проходит так, как требует законодательство»

Итоговое заявление по результатам выборов Миссия объявит 18 ноября. Оценка будет дана исключительно на основании выводов наблюдателей и официальной информации Верховного Суда, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, а также руководства избирательных комиссий всех уровней. При этом не исключено, что уже по окончании выборов Миссия предложит внести свои коррективы в организацию и проведение последующих избирательных кампаний.

 
Анна РАДЮК
Фото: Вадим ГОЛОТИК
https://grodnonews.by
 
Теги: Гродно
 
 
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Руководитель Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский прибыл в Гродно, чтобы ознакомиться с работой Гродненской областной избирательной комиссии....
 
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