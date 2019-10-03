Руководитель Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский: «Избирательная кампания в Гродно проходит так, как требует законодательство»

Источник материала: Вороновская газета

Гродно проходит так, как требует законодательство» " width="599" height="363">



Руководитель Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский прибыл в Гродно, чтобы ознакомиться с работой Гродненской областной избирательной комиссии. Сегодня в рамках своего визита он посетил Гродненский-Центральный и Гродненский-Ленинский избирательные округа, а также окружные избирательные комиссии в Щучине, Ивье и Лиде.







Буквально вчера завершилось формирование участковых избирательных комиссий. Всего в области их создано 669. Как отметил Виктор Гуминский, подготовка к выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в Гродненском регионе проходит организованно, в соответствии с избирательным законодательством.





– В Гродно я лично ознакомился с ходом формирования участковых избирательных комиссий, – подчеркнул Виктор Гуминский. – Выдвижение кандидатов проходило согласно всем требованиям избирательного кодекса.











Сегодня инициативные группы окружных избирательных комиссий продолжают собирать подписи в поддержку кандидатов. К примеру, в составе Гродненского-Ленинского избирательного округа №52 зарегистрированы четыре инициативные группы. Полные пакеты документов по выдвижению своих кандидатов они представят до 7 октября.





– В составе нашей окружной избирательной комиссии работают 13 человек, установлены графики дежурства для приема граждан членами комиссии, – рассказал председатель окружной избирательной комиссии Гродненского-Ленинского избирательного округа №52 Виталий Шут. – Нами аккредитовано семь наблюдателей из числа различных политических структур. Каких-либо замечаний от них пока не поступало.

Виктор Гуминский обратил внимание на конкуренцию в деле предвыборной борьбы. Например, в окружную избирательную комиссию Гродненского-Центрального избирательного округа №51 подали документы пока только пять кандидатов.









– Депутаты Палаты представителей Национального собрания напрямую смогут работать с избирателями и, внося свои предложения в совершенствование законодательной базы, оказывать им содействие в решении актуальных вопросов на местах. Высокая конкуренция заставит кандидатов в депутаты серьезно работать и в буквальном смысле слова добиваться голосов своих избирателей, – сказал руководитель Штаба Миссии наблюдателей от СНГ.





Итоговое заявление по результатам выборов Миссия объявит 18 ноября. Оценка будет дана исключительно на основании выводов наблюдателей и официальной информации Верховного Суда, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, а также руководства избирательных комиссий всех уровней. При этом не исключено, что уже по окончании выборов Миссия предложит внести свои коррективы в организацию и проведение последующих избирательных кампаний.

Анна РАДЮК

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by