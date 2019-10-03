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Образованы участковые избирательные комиссии

04.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Образованы участковые избирательные комиссии

Подготовка к парламентским выборам в районе проходит в строгом соответствии с календарным планом. В начале текущей недели сформированы участковые избирательные комиссии.

3 октября вопрос об образовании участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь был  рассмотрен на заседании районного исполнительного комитета.

О том, как проходило выдвижение представителей в состав участковых избирательных комиссий — кампания длилась с 9 по 29 сентября, доложил заведующий сектором организационно-кадровой работы райисполкома Анатолий Радько.

 Всего в состав  комиссий избрано 211 человек. Из них 160 (75,8%) женщин,  госслужащих — 10 (4,7%), граждан до 30 лет — 8 (3,8%).

 Правом выдвижения своих представителей воспользовались пять районных организаций общественных объединений, профессиональные союзы, а также отдельные граждане путем подачи заявлений (таким образом был выдвинут 101 человек).

Состав участковых избирательных комиссий сформирован из 110 представителей общественных объединений: в лидерах профсоюзная организация — 56 представителей (25%), БСЖ — 15, «Белая Русь», ветеранская организация и  БРСМ  делегировали в комиссии по 13 членов своих первичек.

Большинство выдвинутых в состав участковых комиссий граждан имеют опыт подготовки и проведения избирательных кампаний.

Первые организационные заседания участковых комиссий прошли 3-4 октября.  Были избраны председатели, заместители председателей, секретари комиссий, после чего  комиссии приступили к своей непосредственной работе. В числе первоочередных задач — уточнение списков избирателей по участку, контроль за размещением на нем агитационных материалов, информирование жителей по актуальным вопросам выборов.

С информацией о составе участковых комиссий можно ознакомиться на страницах  7-9.

Татьяна Дудко.

 
 
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Подготовка к парламентским выборам в районе проходит в строгом соответствии с календарным планом. В начале текущей недели сформированы участковые избирательные...
 
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