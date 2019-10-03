Не просто учитель, а друг, пример и наставник

Источник материала: Кировец





В жизни каждого человека есть люди, которые оказывают заметное, подчас решающее влияние на формирование его профессиональных качеств, характера и мировоззрения. И особенно счастлив в своей судьбе тот, кому встретился учитель, умеющий принести любовь, доброту, глубокие знания ученикам, педагогическое мастерство коллегам. Таким для нас, педагогов Мышковичской средней школы, своих учеников стал учитель химии Леонид Иванович Борщев. Для него, уроженца Шкловского района, Кировщина, Мышковичи, где он проживает с 1967 года, стали второй родиной.

Согласитесь, что профессия учителя уникальна. Бог создал великое Чудо – человека. Он дал ему жизнь, вдохнул в него душу… и выпустил человеческую лодку в безбрежный океан жизни. Буря и штормы, различные испытания подстерегают человека на этом трудном пути. Но есть тот, кому небезразлична его судьба, кто волнуется и переживает, кто просто любит. Это Учитель. Он всегда рядом. Это он с доброй улыбкой встречает маленького человека, переступившего порог школы. Это он в моменты душевного переживания ребенка приходит ему на помощь. Это учитель радуется победам ребенка, возможно, больше, чем он сам.

Я работаю в школе без малого 30 лет и знаю, что каждый год дети ждут на урок учителя требовательного, но справедливого, внимательного, понимающего, с чувством юмора, творческого и готового оказать помощь в трудную минуту. Учителя, который сам «горит» и умеет зажечь тех, ради кого идет в школу. Именно таким запомнился своим ученикам и коллегам Леонид Иванович. В начале сентября он отметил свое 80-летие. Несмотря на почтенный возраст, остается по-прежнему бодрым, отличается острым, любопытным умом, активной жизненной позицией. Казалось бы, человек давно не у дел. На заслуженном отдыхе. Но уважение, доверие к нему односельчан, среди которых немало бывших учеников, не исчезли.

В Мышковичскую школу в качестве учителя химии Леонид Иванович пришел в сентябре 1967 года, будучи студентом-заочником последнего курса Смоленского пединститута им.К.Маркса. Во время учебы он встретил свою суженую, свою вторую половинку – Аллу. Женился. Вместе с женой Аллой Ивановной они прожили замечательную жизнь, вырастили своих двоих сыновей, воспитали не одно поколение учеников. К сожалению, в этом году Аллы Ивановны не стало…

Учителя Л.И.Борщева всегда отличали большое трудолюбие, искренняя любовь к детям, постоянный поиск эффективных форм обучения и воспитания учащихся, использование на уроках всего нового, передового.

В одной их трудовых характеристик времен педагогической деятельности Л. И. Борщева нашла такие слова: « В процессе преподавания химии он применяет современные формы и методы изучения нового материала, широко использует проблемный метод, эксперимент. На своих уроках обеспечивает глубокое понимание учащимися изучаемого материала, его осмысления и сознательного усвоения, а это достигается умением учителя объяснить, доказать, записать изучаемое явление с различных точек зрения. На каждом уроке учитель стремится сформировать у учащихся систему глубоких и прочных знаний. Постоянно на конкретных примерах из жизни колхоза, района показывает проникновение науки в сферы жизни, в современное производство. Его ученики неоднократно становились победителями районных олимпиад по химии, призерами областных, поступают на химический факультет БГУ, в педагогические и технологические институты». Леонид Иванович был награжден Почетной грамотой Министерства народного образования БССР.

Л.Н.Толстой сказал однажды, что «хорошему учителю достаточно иметь только два качества – большие знания и большое сердце». Всем этим обладает Л.И.Борщев. Его любят и уважают как честного и порядочного человека, умудренного жизнью, талантливого учителя, надежного друга, приятного собеседника. Леонид Иванович, по воспоминаниям его учеников, всегда был и остается не просто учителем химии, а еще и другом, примером и наставником.

Эмма ЖУК, учитель Мышковичской СШ.

Фото из архива школы.