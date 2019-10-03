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Легкие деньги: история МММ самой масштабной аферы в России

04.10.2019 09:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Легкие деньги: история МММ самой масштабной аферы в России
Легкие деньги: история МММ – самой масштабной аферы в России

Чем же все-таки был МММ?

Кто смотрел телевизор четверть века назад, не забудет ту лавину безудержной (и как оказалось бесстыдной) рекламы инвестиционных фондов и прочих пунктов безвозвратного сбора денег у населения. Названия этих фондов сейчас не помнят даже обманутые вкладчики. Но с МММ  все было не так.

МММ – это «биткоин» и «форекс» своего времени.
«Непонятно как, но работает!».
И дает заработать (не всем).

 
 
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Про МММ уже написано несколько книг и снят неплохой художественный фильм. Но мы, в год 25-летия самой яркой аферы постсоветского периода, еще раз напомним хронологию...
 
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