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Легкие деньги: история МММ самой масштабной аферы в России
Источник материала: Myfin
Чем же все-таки был МММ?
Кто смотрел телевизор четверть века назад, не забудет ту лавину безудержной (и как оказалось бесстыдной) рекламы
МММ – это «биткоин» и «форекс» своего времени.
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Про МММ уже написано несколько книг и снят неплохой художественный фильм. Но мы, в год 25-летия самой яркой аферы постсоветского периода, еще раз напомним хронологию...
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