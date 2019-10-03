Источник материала: Myfin



Легкие деньги: история МММ – самой масштабной аферы в России

Чем же все-таки был МММ?

Кто смотрел телевизор четверть века назад, не забудет ту лавину безудержной (и как оказалось бесстыдной) рекламы инвестиционных фондов и прочих пунктов безвозвратного сбора денег у населения. Названия этих фондов сейчас не помнят даже обманутые вкладчики. Но с МММ все было не так.

МММ – это «биткоин» и «форекс» своего времени.

«Непонятно как, но работает!».

И дает заработать (не всем).