Подарок ученикам и педагогам

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Накануне Дня учителя, 2 октября, в Езерищенской средней школе был открыт новый спортивный комплекс, состоящий из многофункционального поля с искусственным покрытием, площадки для воркаута, на беговые дорожки на стадионе уложили современный материал, который обеспечивает безопасные тренировки.







В церемонии открытия приняли участие председатель Витебского областного исполнительного комитета Владимир Терентьев, председатель Городокского районного исполнительного комитета Пётр Коробач, председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева, начальники управлений облисполкома и отделов райисполкома, педагоги и учащиеся Езерищенской школы, жители горпосёлка. Праздник с коллегами и школьниками разделили представители школ со всего района.

Поздравляя собравшихся с открытием нового спортивного объекта, Владимир Терентьев подчеркнул, что на этом преобразования в Езерище не завершатся. Он пожелал школьникам учиться на «отлично» и покорять всё более высокие спортивные горизонты. К поздравлениям главы депутатского корпуса области присоединился ветеран педагогического труда, бывший учитель Езерищенской школы Евгений Щемелёв, который признался, что ему, человеку, много лет отдавшему работе в школе, приятно видеть обновлённый стадион.

В рамках открытия спортивного комплекса в Езерище прошла традиционная осенняя спартакиада школьников на призы РО РОО «Белая Русь». Первое место на новом футбольном поле завоевала команда СШ № 1 г. Городка, второе — команда СШ № 2 г. Городка, третье — Меженской детский сад — средней школы. Ученики первой и второй школ районного центра стали первыми и вторыми соответственно в легкоатлетической эстафете четыре по 150 м. На третьем месте — легкоатлеты Бычихинской средней школы. В прыжках в длину с разбега не было равных учащимся Вышедской детский сад — средней школы. Второе место заняли ребята из Бычихинской СШ, третье — Пальминской СШ. Лучшими баскетболистами стали учащиеся Бычихинской СШ. Уступили им и заняли второе и третье места соответственно школьники из Меженской д/с — СШ и СШ № 1 г. Городка. По результатам всех этапов спортивных состязаний первое командное место заняли ребята из СШ № 1, второе — Бычихинской СШ, третье — СШ № 2.

Любовь ШЛЕЙКО.





























