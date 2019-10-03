Среднемоторный Chevrolet Corvette стал родстером с жестким верхом

Источник материала: Tut.by

С момента премьеры нового поколения Chevrolet Corvette прошло всего два с половиной месяца, и вот свет увидел новый кузовной вариант спорткара, который появился с минимальной задержкой.





Напомним, что в июле американцы показали базовый вариант Corvette Stingray с кузовом типа тарга — со съемной центральной секцией крыши, которую можно убрать в задний багажник. А теперь дебютировал родстер Stingray Convertible, который впервые в истории Corvette получил жесткую крышу вместо мягкого верха у предшественников.





Изготовленную из композитных материалов двухсекционную крышу с помощью электропривода (вместо прежнего гидравлического) можно убрать или поднять за 16 секунд на скорости до 48 км/ч. А из характерных примет внешности нового купе-родстера — два «горба» за сиденьями, между которыми может выдвигаться вертикальное заднее стекло, уменьшающее воздушные завихрения в салоне.





У родстера Corvette перенастроена подвеска, но технически он оказывается копией тарги — за движение отвечает 6,2-литровый атмосферный V8 с отдачей до 495 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента, работающий в паре с 8-ступенчатым «роботом». Динамику новой версии «двухдверки» Chevrolet пока не раскрывает.





Выпуск нового Corvette Stingray Convertible начнется в начале следующего года. Точных цен в компании не озвучили, обмолвившись, что родстер окажется на 7500 долларов дороже исходной тарги, за которую в США будут просить минимум 60 тысяч долларов.