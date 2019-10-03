В Смолевичском районе подросток показал молодецкую удаль, заработав уголовную статью

Осенним вечером компания молодежи прогуливалась по поселку Усяж Смолевичского района. Около здания местного предприятия внимание подростков привлекла пластиковая композиция с признанием в любви населенному пункту. Одного из парней арт-объект не впечатлил, и молодой человек повредил композицию, ударив ее рукой. После этого компания двинулась дальше.

Ущерб предприятию составил 400 рублей. С помощью системы видеонаблюдения милиционеры оперативно установили личность подростка: им оказался 15-летний учащийся профессионального лицея. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы. Ранее в поле зрения правоохранителей молодой человек не попадал.

https://www.mvd.gov.by/ru/news/6025

УИОС МВД