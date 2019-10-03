Глава МИД Украины анонсировал «еще более масштабный» обмен заключенными с РФ уже на следующей неделе

«1+1» . Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал в эфире телеканала





«В ближайшее время, я надеюсь, буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен», — заявил Пристайко.





Предыдущий обмен удерживаемыми лицами Россия и Украина провели 7 сентября по формуле «35 на 35». В Украину тогда вернулись 24 задержанных во время инцидента в Керченском проливе моряка, а также приговоренный к 20 годам колонии по обвинению в терроризме кинорежиссер Олег Сенцов, Павел Гриб, Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Владимир Балух, Эдем Бекиров.









Киев также освободил 35 человек. Среди них главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и свидетель по делу о катастрофе MH17 Владимир Цемах. Точный список освобожденных Кремлем опубликован не был.





— Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент РФ Владимир Путин сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности, — заявил Зеленский, встречая в Борисполе освобожденных соотечественников.



