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Uber в Нью-Йорке запускает сервис по вызову вертолетов

04.10.2019 09:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сервис под названием Uber Copter станет доступен для всех с 7 октября. Пользователи приложения в Нью-Йорке смогут вызвать вертолет, чтобы добраться до аэропорта имени Джона Кеннеди.





Элитные пользователи могли попробовать услугу с июня. Стоит она немало - восьмиминутный полет обойдется минимум в $200 с человека. Правда, в эту стоимость включен и наземный трансфер до взлета и после посадки, передает Reuters.

Представитель Uber Эрик Элиссон уверен, что клиентов будет много.

“Мы знаем, что есть большой спрос на трансфер до аэропорта и обратно. Это отличная возможность предоставить ценную услугу нашим клиентам, ведь они смогут добраться туда быстрее, чем когда-либо”, - говорит Элиссон.

Пока что сервис работает только между южной оконечностью Манхэттена и аэропортом, но компания собирается открыть и другие точки посадки. Экономия времени очевидна - на машине путь может занять до двух часов, на общественном транспорте - около часа.


Но чтобы вывести услугу на массовый рынок понадобятся новые технологии. Uber уже разрабатывает электроаэротакси, которое будет дешевым, тихим и экологичным. Запуск этого сервиса в Лос-Анджелесе, Далласе и Мельбурне запланирован на 2023 год, пишет Агентство финансовых новостей.
 
Теги: Новости
 
 
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Сервис под названием Uber Copter станет доступен для всех с 7 октября. Пользователи приложения в Нью-Йорке смогут вызвать вертолет, чтобы добраться до аэропорта имени...
 
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