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Суд отклонил иск «АйПауэр» к противникам аккумуляторного завода
Источник материала: Партизан
Экономический суд Бреста отклонил иск компании «АйПауэр» к активистам Демьяну Лепесевичу, Дмитрию Бекалюку, Сергею Петрухину и Александру Кабанову, написал Кабанов в
У компании возникли претензии к видео «Главный Геморрой Бреста», опубликованному на канале «Народный репоретер» 21 июня. В видео блогеры говорят со ссылкой на документы, что выбросы с завода во время пуско-наладочных работ превышали нормы. Истец утверждал, что представленная в ролике информация недостоверна. Суд стал на сторону активистов.
Протесты против строительства аккумуляторного завода продолжаются больше года. Завод несколько раз не мог пройти государственную экологическую экспертизу, его строительство было приостановлено. Виктор Лемешевский, руководитель ООО «ПАК-Управление», управляющей компании 1AK-GROUP, был задержан КГБ. Он, а также несколько его коллег и чиновников Минприроды проходят по уголовному делу по статьям «дача взятки» и «получение взятки».
Так как завод не прошел экологическую экспертизу и не был запущен в срок, предусмотренный инвестдорговором, Брестсткий облисполком потребовал вернуть 5,7 млн рублей средств инвестиционного фонда, выданных «АйПауэр», напоминает
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Экономический суд Бреста отклонил иск компании «АйПауэр» к активистам Демьяну Лепесевичу, Дмитрию Бекалюку, Сергею Петрухину и Александру Кабанову, написал...
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