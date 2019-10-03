Как в «Красотке». Новая фотосессия Джулии Робертс

Источник материала: Tut.by

В Сети появились кадры из фотосессии 51-летней Джулии Робертс, снятые для новой рекламной кампании бренда Calzedonia, лицом которого актриса является уже несколько лет. На этих фото звезда позирует в платье-пиджаке нежно-розового цвета от Alexander McQueen и колготках с разным принтом из новой осенне-зимней коллекции марки, пишет spletnik.ru.

Судя по кадрам, Робертс сначала совершает покупки в одном из бутиков бренда, а потом, размахивая пакетами, с улыбкой идет по улицам города. Новая фотосессия напомнила многим поклонникам Джулии похожую сцену из фильма «Красотка», который 30 лет назад прославил актрису на весь мир.

По сюжету комедийной мелодрамы героиня Джулии также прогуливается по городу после удачного шопинга. На этих кадрах Робертс появляется в белом платье на пуговицах, которое чем-то похоже на то, в котором она предстает в новой фотосессии. Ее съемки прошли в конце мая в Вероне.