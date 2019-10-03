VOKA представит фильм Brutto Nostra онлайн и офлайн

Видеосервис VOKA 8 октября представит премьеру документального фильма Brutto Nostra. Захватывающую историю группы Сергея Михалка к ее пятилетию снял украинский режиссер Дмитрий Авдеев – давний друг коллектива и автор его клипов «Годзе», «12 обезьян», «Вечірнє сонце» и «Мельхиор и Каспар».

После премьеры фильм и в дальнейшем будет доступен для просмотра на VOKA. Зрители видеосервиса первыми увидят интервью с музыкантами, сотни концертов, возвращение Сергея Михалка и Brutto в Беларусь, запуск проектов «Ляпис-98» и Drezden, бэкстейджи со съемок клипов – все то, что на протяжении двух последних лет снимал Дмитрий Авдеев. Режиссер также известен как автор короткометражного фильма «Дорога домой», тревел-шоу «Орел и Решка» и музыкальных видео для Анны Седоковой.

«На мой взгляд, в истории мирового шоу-бизнеса не случалось ничего подобного истории, которая произошла с Сергеем Михалком. Упасть на самое дно и через пару лет подняться на самый верх уже в новом обличии. Стать лидером трех по-своему уникальных и популярных групп. Написать такое количество хитов и создать такую большую крепкую семью. Иметь такое чувство юмора. Иметь такую физическую и внутреннюю силу… О вселенной Brutto Nostra кто-то должен был рассказать. И я безмерно счастлив, что это удалось именно мне. Пообщаться с Михалком, группой Brutto и всеми, кто окружает этого человека, было моей мечтой. Теперь она сбудется в онлайн-формате для многих других людей», – отметил режиссер фильма Дмитрий Авдеев.