ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

VOKA представит фильм Brutto Nostra онлайн и офлайн

04.10.2019 11:09 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Видеосервис VOKA 8 октября представит премьеру документального фильма Brutto Nostra. Захватывающую историю группы Сергея Михалка к ее пятилетию снял украинский режиссер Дмитрий Авдеев – давний друг коллектива и автор его клипов «Годзе», «12 обезьян», «Вечірнє сонце» и «Мельхиор и Каспар».

После премьеры фильм и в дальнейшем будет доступен для просмотра на VOKA. Зрители видеосервиса первыми увидят интервью с музыкантами, сотни концертов, возвращение Сергея Михалка и Brutto в Беларусь, запуск проектов «Ляпис-98» и Drezden, бэкстейджи со съемок клипов – все то, что на протяжении двух последних лет снимал Дмитрий Авдеев. Режиссер также известен как автор короткометражного фильма «Дорога домой», тревел-шоу «Орел и Решка» и музыкальных видео для Анны Седоковой.

«На мой взгляд, в истории мирового шоу-бизнеса не случалось ничего подобного истории, которая произошла с Сергеем Михалком. Упасть на самое дно и через пару лет подняться на самый верх уже в новом обличии. Стать лидером трех по-своему уникальных и популярных групп. Написать такое количество хитов и создать такую большую крепкую семью. Иметь такое чувство юмора. Иметь такую физическую и внутреннюю силу… О вселенной Brutto Nostra кто-то должен был рассказать. И я безмерно счастлив, что это удалось именно мне. Пообщаться с Михалком, группой Brutto и всеми, кто окружает этого человека, было моей мечтой. Теперь она сбудется в онлайн-формате для многих других людей», – отметил режиссер фильма Дмитрий Авдеев.

В кинотеатре VOKA CINEMA 8 октября состоится еще и офлайн-презентация фильма Brutto Nostra. Вход на показ свободный, но по предварительной регистрации. Все гости смогут принять участие в розыгрыше подарков от Brutto и видеосервиса VOKA. Успейте записаться здесь – количество мест ограничено. Начало сеанса в 19:00.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видеосервис VOKA 8 октября представит премьеру документального фильма Brutto Nostra.
 
Новости дня
Новости разные
 
Первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского состоится 4 октября в Житомире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.10.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика