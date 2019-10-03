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Путин: Россия спасет Китай от ракетного удара. Сами китайцы этого сделать не смогут

04.10.2019 11:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии в рамках XVI ежегодного заседания клуба «Валдай». Об этом пишет ТАСС.


Фото: wikipedia.org

«Не знаю, большой тайны, наверно, не открою, все равно это станет ясно. Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН — систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР. Потому что сейчас такую систему имеет только США и Россия», — сказал он.

Также президент России отметил, что РФ и КНР активно взаимодействуют по разным направлениям — от аграрной сферы до космоса. «Мы не дружим и не работаем вместе против кого бы то ни было. Мы всегда работаем в позитив, в интересах друг друга», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что все виды сотрудничества успешно отражаются на экономике. «Мы с опережающим темпом увеличиваем товарооборот — как вы знаете, в прошлом году он достиг 108 млрд долларов, хотя мы планировали это сделать через пару лет еще. Сейчас будем двигаться к отметке 200 млрд долларов, структура диверсифицируется. Да, конечно, за 70% с нашей стороны — это энергоносители и так далее, но это естественно — у нас есть этот товар, а Китай нуждается в этом товаре; это совсем не значит, что мы не занимаемся другими видами, другими производствами, другими направлениями экономического сотрудничества», — пояснил президент.

 
 
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