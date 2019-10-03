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Белорусский рэпер получил 19 лет колонии

04.10.2019 11:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рэпер Джонни Гатти (Евгений Зыль) получил 19 лет колонии без конфискации имущества, сообщают «Минск-Новости». Его обвиняют в создании интернет-магазина наркотических и психотропных веществ.


Фото: vk.com/suckmyjohnny

В отношении рэпера уже больше года расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). В апреле этого года Зыля приговорили к наказанию на срок 21 год с конфискацией имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор был обжалован и опротестован. В итоге рэпер получил 19 лет без конфискации имущества.

Вчера Юлия Гончарова, официальный представитель СК, прокомментировала:

— Сотрудниками милиции было установлено, что минчанин (на момент совершения преступления ему было 33 года) вместе со своим знакомыми организовал интернет-магазин по продаже наркотических и психотропных веществ на территории Беларуси.

В 2015 году задержали сообщника Джонни Гатти. В ходе расследования была установлена его причастность к организации еще трех интернет-магазинов по продаже наркотиков и психотропов, которыми он руководил, находясь в России. С использованием мессенджеров он подбирал модераторов, курьеров и закладчиков. Задержание подельника испугало Джонни Гатти, он покинул Беларусь, и его объявили в межгосударственный розыск. В итоге рэпера задержали в Саратове и экстрадировали в Беларусь. До этого он уже был дважды судим за хулиганство. Ему предъявили обвинение в незаконном обороте наркотиков и распространении порнографии. Всего было установлено 54 эпизода противоправной деятельности.

 
Теги: Минск
 
 
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Рэпер Джонни Гатти (Евгений Зыль) получил 19 лет колонии без конфискации имущества, сообщают «Минск-Новости». Его обвиняют в создании интернет-магазина...
 
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