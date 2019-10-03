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Белорусский рэпер получил 19 лет колонии
Источник материала: Tut.by
Рэпер Джонни Гатти (Евгений Зыль) получил 19 лет колонии без конфискации имущества,
В отношении рэпера уже больше года
Вчера Юлия Гончарова, официальный представитель СК, прокомментировала:
— Сотрудниками милиции было установлено, что минчанин (на момент совершения преступления ему было 33 года) вместе со своим знакомыми организовал интернет-магазин по продаже наркотических и психотропных веществ на территории Беларуси.
В 2015 году задержали сообщника Джонни Гатти. В ходе расследования была установлена его причастность к организации еще трех интернет-магазинов по продаже наркотиков и психотропов, которыми он руководил, находясь в России. С использованием мессенджеров он подбирал модераторов, курьеров и закладчиков. Задержание подельника испугало Джонни Гатти, он покинул Беларусь, и его объявили в межгосударственный розыск. В итоге рэпера
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Рэпер Джонни Гатти (Евгений Зыль) получил 19 лет колонии без конфискации имущества, сообщают «Минск-Новости». Его обвиняют в создании интернет-магазина...
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