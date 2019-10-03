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Сэйв дня. Смотрите, что делает канадский голкипер
Источник материала: Tut.by
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» переиграл «Миннесоту» (5:2). Нападающий «Предаторз» Мэтт Дюшен отметился тремя голевыми передачами,
Во время одной из атак нападающих победителей встречи — «Нэшвилл предаторз» — вратарь «Миннесоты» Деван Дубник совершил красивый сэйв, не позволив забить очередной гол в свои ворота. Смотрите, как это было:
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«Нэшвилл» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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