ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы были как прокажённые». Истории чемпионов, сбежавших на Запад

04.10.2019 11:20 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Мы были как прокажённые». Истории чемпионов, сбежавших на Запад
Людмила Белоусова и Олег Протопопов, 1971г. © / Дмитрий Донской / РИА Новости

Нет, они не были первыми в списке спортсменов, убежавших из СССР. Но у них в этом списке особое место.

«Мало тебе не покажется»

Первым из страны смылся (в прямом смысле этого слова) пятиборец Владимир Комиссаров. В 1965-м он окунулся в Чёрное море на пляже в Батуми, а спустя 8 часов, преодолев 20 км, вышел на берег Турции. Вскоре переехал в Америку, где устроился тренером в школу. Советская пресса предпочла побег не заметить — благо мировых достижений у Комиссарова не было, только победа на чемпионате страны. Его история прозвучала лишь на радио «Свобода»: захотел жить за границей, плыл ночью, во время шторма (чтобы уменьшить вероятность обнаружения), колол ноги булавкой, когда начинались судороги...

«Мы были как прокажённые». Истории чемпионов, сбежавших на Запад Побег из ада. Как нацист влюбился в еврейку и улетел с ней в СССР

В США живёт и прыгун в воду Сергей Немцанов. Правда, перебрался он туда спустя годы после своего неудачного побега в 1976-м. Немцанов прибыл на Олимпиаду в канадский Монреаль в статусе фаворита команды, но занял только 9-е место. Начальство пришло в ярость. «Дай только в Москву вернуться. Мало тебе не покажется, сволочь!» — такую цитату одного из руководителей приводит Елена Вайцеховская, выигравшая «золото» в прыжках в воду в Монреале. И Немцанов сбежал из Олимпийской деревни. На весь мир прогремело сообщение: советский спортсмен в разгар Олимпиады попросил политического убежища. СМИ сообщили, что Немцанов выбрал свободу и любовь к дочери американского миллионера Кэрол Линднер. С Кэрол, которая тоже была прыгуньей, Сергей познакомился на одном из предолимпийских турниров. Что уж там было с любовью — неизвестно, но, как утверждает Вайцеховская, службы США были заинтересованы в подобного рода политических инцидентах: «Не думаю, что побег Немцанова был спланирован ими заранее. Скорее просто удалось использовать крайне удачный момент: Сергей был морально раздавлен поражением и жутко напуган перспективой грядущей кары. К тому же ему было всего 17 лет».

Несовершеннолетний — с точки зрения права это стало препятствием в вопросе предоставления ему политического убежища. Плюс Москва надавила: или канадцы выдают прыгуна, или сборная СССР по хоккею не приезжает осенью на Кубок Канады. Так или иначе, спустя пару недель Немцанова вернули домой. Советская сторона пообещала не применять к беглецу санкций и обещание формально сдержала. Он даже выиграл чемпионат страны в 1979 г., но путь к участию в зарубежных соревнованиях для Сергея был закрыт. Спортивная карьера потихоньку сошла на нет... После развала СССР Немцанов с семьёй перебрался за океан официальным путём. И этот путь с Кэрол уже не пересекался.

«Мы были как прокажённые». Истории чемпионов, сбежавших на Запад
Фронтовики-чемпионы. Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
Подробнее

«Я отказался вернуться»

Хоккеисты Александр Могильный и Сергей Фёдоров. Первый сбежал после победы СССР на хоккейном ЧМ-89 в Швеции (да ещё и запросил политического убежища у американцев в День Победы). Второй — во время Игр доброй воли в Сиэтле в 1990 г. Никакой политики — только сумасшедший заработок в НХЛ по сравнению с копейками ЦСКА.

«Хотелось большего. Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трёхкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь?» — объяснял Могильный.

«Мы были как прокажённые». Истории чемпионов, сбежавших на Запад История одного побега. Как Александр Могильный систему сломал

«Дал бы Виктор Васильевич (Тихонов. Ред.) квартиру или «Волгу» — никуда бы я не сбежал из ЦСКА«,— приводил свои доводы Фёдоров.

Самое парадоксальное, что к тому моменту СССР уже был готов официально отпускать своих хоккеистов за океан. «Страна хотела заработать валюту, — говорит писатель Владимир Абрамов. — Но „экспорт“ игроков был избирательным. Решили, что в НХЛ поедут только самые заслуженные и возрастные хоккеисты». Ни 19-летний Могильный, ни 20-летний Фёдоров таковыми не являлись. Фёдорова после побега лишили звания заслуженного мастера спорта, Могильному так и вовсе предъявили обвинение в дезертирстве из Советской армии. Впрочем, в предателях оба ходили недолго. Страна поменялась, дело закрыли, звание вернули. Фёдоров вернулся в Россию в 2009 г. (сейчас член наблюдательного совета ЦСКА), Могильный в 2013 г. стал президентом владивостокского «Адмирала» (с 2015 г. — президент хабаровского «Амура»).

«Мы были как прокажённые». Истории чемпионов, сбежавших на Запад
История одного побега. Как Александр Могильный систему сломал Подробнее

А вот Виктор Корчной возвращаться не стал. «В 90-м агонизирующий Советский Союз преподнёс подарок: меня реабилитировали, — рассказывал шахматист. — Среди 23 самых известных „врагов народа“ в списке реабилитированных под 1-м номером стояла фамилия Солженицына, под 18-м — моя. Тогда же благодаря Горбачёву мне предоставили гражданство и предложили вернуться. Я вежливо отказался».

Если Спасский эмигрировал на Запад без скандала и публичных демонстраций (через брак с гражданкой Франции, сохранив право выступать как представитель СССР), то Корчной сбежал с турнира в Голландии, запросив политического убежища. «Ничего, кроме чувства возмущения и презрения, не вызывает подлый поступок шахматиста В. Корчного, предавшего Родину» — под этим письмом подписались три десятка гроссмейстеров.

«Мы были как прокажённые». Истории чемпионов, сбежавших на Запад
Шах с матом. Как Карпов и Корчной потрясли мир
Подробнее

Талантливый, конфликтный, мнительный. Он был уверен, что в Союзе его ждёт наказание за «свободомыслие и за попытку обыграть любимца советского народа». Любимец — это Карпов, которому Корчной уступил в матче претендентов в 1974 г. «Карпов был избран властями фаворитом ввиду того, что идеально вписывался в формат чемпиона: русский, из глубинки, исключительно лояльный к режиму. Разумеется, по ходу матча Карпов пользовался беспрецедентной поддержкой», — утверждал Корчной. После проигрыша он принял решение бежать, даже привёл в порядок зубы, вставив пару золотых коронок. Осуществить план удалось в 1976 г.

В 1978 г. советский Карпов и несоветский Корчной снова встретились — теперь уже в скандальном матче за звание чемпиона мира. Корчной снова проиграл. Чемпионский титул так никогда ему и не достался.

«Мы были как прокажённые». Истории чемпионов, сбежавших на Запад «Я боролся за себя». Гений и «злодейство» Виктора Корчного

«Стали врагами народа»

Людмила Белоусова как-то сказала, что они с Олегом Протопоповым не рожали детей, понимая, что те станут заложниками режима. «Мы видели, как мучился Корчной. Он уехал на Запад, а его жена Белла с сыном остались в СССР. Витю фактически шантажировали, говоря: если выиграешь у Карпова, о семье забудь».

«Именно Белоусова и Протопопов изменили мировое фигурное катание, показав всем, что оно может быть ещё и искусством, — убеждена Татьяна Тарасова. — А уж по преданности любимому виду спорта им нет равных». Они ведь катались даже тогда, когда Людмиле было 79, а Олегу — 83 (последний раз выступили в 2015 г. на «Вечере с чемпионами» в США).

Первая советская пара, оказавшаяся на олимпийском пьедестале: Инсбрук-64 — «золото», Гренобль-68 — «золото»... Саппоро-72 — в поездке на эти Игры им отказали. («Уланов потом признался, что ещё за 2 года до той Олимпиады им с Родниной было запланировано «золото», — рассказывали они.) Белоусову и Протопопова чиновники, по сути, выставили из спорта, назвав их катание устаревшим. Людмила и Олег тогда устроились в Ленинградский балет на льду. «Но и там не давали спокойно работать, — говорил Протопопов. — Без конца учили, лечили, клеймили». Они пытались вступить в партию («Да, это был конъюнктурный расчёт»), им сказали, что есть более достойные люди. Они просили хотя бы выделять их имена на афише, а не просто писать в списке кордебалета, в ответ — отказ: «В стране дефицит бумаги...»

Обиды на систему просто вытолкнули двукратных олимпийских чемпионов в крохотный швейцарский Гриндельвальд, где был приличный каток. Побег Белоусовой и Протопопова Эрнст Неизвестный тогда сравнил с бегством с ВДНХ скульптуры «Рабочий и колхозница». Такой же символ советской эпохи...

«Мы были как прокажённые». Истории чемпионов, сбежавших на Запад Людмила Белоусова и Олег Протопопов: «Мы будем жить до 280 лет!»

Их фамилии были вычеркнуты из справочников, рассказывающих об олимпийских достижениях СССР. Вчерашние коллеги, увидев Белоусову и Протопопова на мероприятиях в Европе, обходили тех стороной. «Мы были как прокажённые, — рассказывали они. — Стали врагами народа». Впервые фигуристы приехали на родину спустя почти четверть века после побега. Их об этом попросил Фетисов. Сами они никого ни о чём старались не просить. Даже когда у Людмилы обнаружили рак, Олег сказал: «Справимся сами...»

Белоусова умерла 2 года назад, не дожив несколько месяцев до 60-летнего юбилея их свадьбы. «Её прах я буду хранить всю жизнь, он у меня дома» — единственное, что сказал Протопопов. «Домом», кстати, они называли лёд, на котором тренировались в Гриндельвальде.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
40 лет назад Олег Протопопов и Людмила Белоусова не вернулись со швейцарских гастролей ледового Ленбалета. Вместо аэропорта фигуристы отправились в полицию —...
 
Новости дня
Новости разные
 
Госавтоинспекция в октябре будет активно контролировать соблюдение ПДД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.10.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кожаные маленькие сумки через плечо в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика