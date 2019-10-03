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От лечебницы при монастыре до многопрофильного центра: старейшей больнице Минска – 220

04.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Одна из самых известных больниц Минска, 2-я клиническая, отмечает юбилей – 220 лет. Она прошла путь от лечебницы при монастыре до крупного многопрофильного центра. Старейшее медучреждение стало одним из ведущих в столице, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

И хоть в названии номер два, по факту это первая столичная больница. 1799 год. Все начиналось с небольшого отделения для психически больных при монастыре. Теперь многофункциональный комплекс занимает почти квартал.

В трудовой Ирины Волынец одна запись. Пришла сюда интерном и осталась на 40 лет. Сейчас возглавляет пульмонологическое отделение. «Раньше больные помещались в палатах по шесть человек. Сейчас – двое-трое. Это очень важно. В работе мне больше всего нравятся больные. Ведь врач должен работать для них и ради них», – говорит Ирина Волынец.

Есть и свой кардиологический центр. Кстати, именно здесь появился первый в стране рентген. Сейчас сердце исследуют в 3D-измерении. Это позволяет выявить скрытые патологии, а значит, вовремя помочь.

Александр Яблонский месяц назад перенес инсульт. Думал, о работе маляра можно забыть. Правая рука совсем не слушалась. Две недели в реабилитационном центре дали результат. Сейчас пациент идет на поправку. «Рука поднимается хорошо, я ведь не мог это сделать. Даже кулак не мог сжать. А теперь вот сжимаю», – говорит он.

Больше семи тысяч операций в год, половина из них – малоинвазивные. Меньше травм тканей, а реабилитация проходит быстрее. На мастер-классы к местным врачам приезжают коллеги из Германии.

«Наш основной план – удержать эту планку. И развиваться дальше вместе с теми технологиями, которые есть в мире. Медицина не стоит на месте. Я 40 лет назад поступил в мединститут, и если сравнить уровень медицины, то это небо и земля», – говорит главный врач 2-й городской клинической больницы Сергей Прусевич.

В день рождения больницы единственно нет атмосферы праздничной расслабленности. В такой солидный юбилей все врачи на рабочих местах. Ведь главной наградой считают здоровье пациентов.



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Теги: Минск
 
 
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Все начиналось с небольшого отделения для психически больных при монастыре. Теперь многофункциональный комплекс занимает почти квартал.
 
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