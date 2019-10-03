В Борисове насмерть сбили пешехода

Авария произошла третьего октября утром в Борисове на улице Чапаева. 24-летний парень за рулём Ford Tourneo сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
По факту трагедии ГАИ проводит проверку.
В ГАИ напоминают: при пересечении проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу необходимо остановиться и убедиться в отсутствии приближающегося транспорта. Рекомендации водителям: при подъезде к переходу заблаговременно снижать скорость, в случае появления людей – остановиться и уступить, сообщили в УВД Минского облисполкома.