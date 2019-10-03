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В Борисове насмерть сбили пешехода

04.10.2019 11:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Борисове насмерть сбили пешехода
УВД Минского облисполкома

Авария произошла третьего октября утром в Борисове на улице Чапаева. 24-летний парень за рулём Ford Tourneo сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По факту трагедии ГАИ проводит проверку.

В ГАИ напоминают: при пересечении проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу необходимо остановиться и убедиться в отсутствии приближающегося транспорта. Рекомендации водителям: при подъезде к переходу заблаговременно снижать скорость, в случае появления людей – остановиться и уступить, сообщили в УВД Минского облисполкома. 

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Теги: Могилев
 
 
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