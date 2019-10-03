В Борисове насмерть сбили пешехода

Источник материала: Аргументы и факты

Авария произошла третьего октября утром в Борисове на улице Чапаева. 24-летний парень за рулём Ford Tourneo сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По факту трагедии ГАИ проводит проверку.