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В Добрушском районе продавец одеял ограбила 92-летнего мужчину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Добрушском районе продавец одеял ограбила 92-летнего жителя деревни Логуны.
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По словам мужчины, днем того дня к нему пришла женщина, которая предложила приобрести новые одеяла со специальной скидкой для ветеранов войны. Мужчина согласился и принес все свои сбережения. Продавец увидела стопку денег и сказала, что этого хватит. После она схватила деньги и убежала из дома.
Были опрошены другие жители деревни. Они рассказали, что женщина передвигалась на красных «Жигулях» и предлагала товар. Вскоре местонахождение 42-летней подозреваемой было установлено. Возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. В Добрушском районе продавец одеял ограбила 92-летнего жителя деревни Логуны. По информации УВД Гомельского облисполкома, 1 октября в милицию...
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