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В Барановичах автослесарь угнал отданную в ремонт машину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 сентября в Барановичах нетрезвый автослесарь угнал машину и попал на ней в аварию.
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Прибывшие к месту происшествия правоохранители обнаружили за рулём иномарки ранее судимого 23-летнего жителя Барановичей. В организме водителя содержалось 1,6 промилле алкоголя. Вскоре выяснилось, что машина не принадлежит мужчине. Он был задержан.
Владелец автомобиля – житель Минской области, который отдал свою иномарку для ремонта в автомастерскую, где работал задержанный.
3 октября в отношении молодого человека по факту угона было возбуждено уголовное дело. Также были составлены три административных протокола.
В прошлом месяце в Гродненском районе был задержан нетрезвый водитель трактора.
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Новости Беларуси. 30 сентября в Барановичах нетрезвый автослесарь угнал машину и попал на ней в аварию. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в два часа ночи...
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