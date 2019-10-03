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Женщина придумала способ, как быстро укладывать детей спать. Всё дело в пижаме
Источник материала: СТВ
Мама двух дочек придумала действенный способ, как успокоить детей и быстро уложить их спать.
Джессика из США гуляла по одному из торговых центров и покупала различные вещи для своей семьи,
Дело в том, что дочки Джессики очень активны, и уложить их спать бывает проблематично. Перед сном сестры бегают по дому и шумят, а после, взбудораженные, долго не могут уснуть. Женщина не ругала девочек за их гиперактивность, а придумала маленькую хитрость.
Женщина все же купила красивые спальные наряды и преподнесла их дочкам. Она рассказала девочкам, что новые пижамы светятся в темноте. Но для того, чтобы они сияли, нужно перед сном как следует напитать их светом от ламп.
Девочки оценили новые пижамы и теперь каждый вечер не бегают по дому, а лежат под светом. Спустя какое-то время сестры так и засыпают на полу, а их родители аккуратно перекладывают малышек в кровати.
Джессика поделилась лайфхаком на своей страничке в соцсети. Ее пост стал популярным и собрал 204 тысячи лайков и 64 тысячи комментариев. Пользователей очень развеселила идея Джессики, многие признались, что при необходимости воспользуются способом.
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Мама двух дочек придумала действенный способ, как успокоить детей и быстро уложить их спать. Джессика из США гуляла по одному из торговых центров и покупала...
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