Партия Курца победила в парламентских выборах в Австрии

Источник материала: СТВ

Новости Австрии. В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С результатом 37,5 % победила консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем. Таким образом, она получила больше голосов, чем на предыдущих выборах 2017 года, прибавив 6 процентных пунктов.





На втором месте – Социал-демократическая партия. Её поддержали чуть больше 21 % избирателей. Такой результат для них стал худшим в истории.





Замыкает тройку лидеров Австрийская партия свободы.