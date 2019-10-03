|
Партия Курца победила в парламентских выборах в Австрии
Источник материала: СТВ
Новости Австрии. В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С результатом 37,5 % победила консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем. Таким образом, она получила больше голосов, чем на предыдущих выборах 2017 года, прибавив 6 процентных пунктов.
На втором месте – Социал-демократическая партия. Её поддержали чуть больше 21 % избирателей. Такой результат для них стал худшим в истории.
Замыкает тройку лидеров Австрийская партия свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Австрии. В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С результатом 37,5 % победила...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)