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Партия Курца победила в парламентских выборах в Австрии

04.10.2019 11:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австрии. В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С результатом 37,5 % победила консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем. Таким образом, она получила больше голосов, чем на предыдущих выборах 2017 года, прибавив 6 процентных пунктов.

Партия Курца победила в парламентских выборах в Австрии

На втором месте – Социал-демократическая партия. Её поддержали чуть больше 21 % избирателей. Такой результат для них стал худшим в истории.

Партия Курца победила в парламентских выборах в Австрии

Замыкает тройку лидеров Австрийская партия свободы.

Люди в материале: Себастиан Курц
 
 
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Новости Австрии. В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С результатом 37,5 % победила...
 
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