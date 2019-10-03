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В результате аварийной посадки самолёта в Львовской области погибли пять человек

04.10.2019 11:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. 4 октября около семи утра в Львовской области упал самолёт Ан-12, перевозивший груз из Виго в Львов.

По информации ГСЧС, летательный аппарат заходил на посадку, но на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта «Львов» исчез с радаров. На борту воздушного судна были 7 членов экипажа и один пассажир, который сопровождал груз.

В результате аварийной посадки самолёта в Львовской области погибли пять человек
Фото: ГСЧС

В полвосьмого утра один из членов экипажа вышел на связь и сообщил об аварийной посадке. Прибывшие спасатели выяснили, что самолёт не горит, и приступили к поиску людей.

В результате происшествия погибли пять человек, ещё трое после деблокировки были переданы медикам. Все пострадавшие были госпитализированы, они находится в тяжёлом состоянии.

В результате аварийной посадки самолёта в Львовской области погибли пять человек
Фото: ГСЧС

Работы продолжаются.

Как уточняет замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, аварийная посадка была осуществлена в связи с окончанием горючего. По этому факту проводится расследование.

Люди в материале: Юрий Лавренюк
 
 
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Новости Украины. 4 октября около семи утра в Львовской области упал самолёт Ан-12, перевозивший груз из Виго в Львов. По информации ГСЧС, летательный аппарат заходил...
 
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