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В результате аварийной посадки самолёта в Львовской области погибли пять человек
Источник материала: СТВ
Новости Украины. 4 октября около семи утра в Львовской области упал самолёт Ан-12, перевозивший груз из Виго в Львов.
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В полвосьмого утра один из членов экипажа вышел на связь и сообщил об аварийной посадке. Прибывшие спасатели выяснили, что самолёт не горит, и приступили к поиску людей.
В результате происшествия погибли пять человек, ещё трое после деблокировки были переданы медикам. Все пострадавшие были госпитализированы, они находится в тяжёлом состоянии.
Работы продолжаются.
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Новости Украины. 4 октября около семи утра в Львовской области упал самолёт Ан-12, перевозивший груз из Виго в Львов. По информации ГСЧС, летательный аппарат заходил...
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