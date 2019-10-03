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Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак
Источник материала: СТВ
Ингредиенты для теста: мука, сливочное масло и соль.
Ингредиенты для начинки: капуста брокколи, помидор, яйцо, чеснок, сметана, жирные сливки, творог, тимьян, перец и мускатный орех.
Татьяна Бородкина, СТВ:
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Ингредиенты для теста: мука, сливочное масло и соль. Ингредиенты для начинки: капуста брокколи, помидор, яйцо, чеснок, сметана, жирные сливки, творог, тимьян, перец и...
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