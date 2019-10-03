Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

Источник материала: СТВ

Ингредиенты для теста: мука, сливочное масло и соль.

Ингредиенты для начинки: капуста брокколи, помидор, яйцо, чеснок, сметана, жирные сливки, творог, тимьян, перец и мускатный орех.





Татьяна Бородкина, СТВ:

Сегодня у нас завтрак с французским акцентом. Приготовим киш лорен.





Разбираем брокколи на соцветие и кидаем в кипящую подсоленную воду.





Бланшируем капусту 2 минуты и выкладываем ее на тарелку.





Для теста 100 гр. сливочного масла размягчаем, солим и добавляем постепенно муку.









Замешиваем тесто и отправляем его на 15 минут в холодильник.





Нарезаем мелко отварную брокколи и помидор.





Взбиваем 1 яйцо и добавляем к нему 150 гр. жирного творога.





Отправляем к творожной массе нарезанные помидор, брокколи и 50 мл. сливок. Перемешиваем все ингредиенты.





Добавляем в начинку немного листьев тимьяна и мелко нарезанного 1 зубчика чеснока. Солим и перчим.





Тесто достаем из холодильника и еще раз замешиваем, чтобы оно не рассыпалось.





Предварительно разогреваем духовку на 180 гр. и форму для выпечки.





В форму для выпечки укладываем пергаментную бумагу.

Распределяем тесто в форме корзинки.





Выкладываем начинку.





Запекаем пирог в духовке 30 минут.









Пирог готов. Приятного аппетита!





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