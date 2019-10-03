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Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

04.10.2019 10:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ингредиенты для теста: мука, сливочное масло и соль.

Ингредиенты для начинки: капуста брокколи, помидор, яйцо, чеснок, сметана, жирные сливки, творог, тимьян, перец и мускатный орех.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

Татьяна Бородкина, СТВ:
Сегодня у нас завтрак с французским акцентом. Приготовим киш лорен.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

Разбираем брокколи на соцветие и кидаем в кипящую подсоленную воду.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

Бланшируем капусту 2 минуты и выкладываем ее на тарелку.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

Для теста 100 гр. сливочного масла размягчаем, солим и добавляем постепенно муку.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

Замешиваем тесто и отправляем его на 15 минут в холодильник.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

Нарезаем мелко отварную брокколи и помидор.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

Взбиваем 1 яйцо и добавляем к нему 150 гр. жирного творога.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

Отправляем к творожной массе нарезанные помидор, брокколи и 50 мл. сливок. Перемешиваем все ингредиенты.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

Добавляем в начинку немного листьев тимьяна и мелко нарезанного 1 зубчика чеснока. Солим и перчим.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

Тесто достаем из холодильника и еще раз замешиваем, чтобы оно не рассыпалось.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

Предварительно разогреваем духовку на 180 гр. и форму для выпечки.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

В форму для выпечки укладываем пергаментную бумагу.

Распределяем тесто в форме корзинки.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

Выкладываем начинку.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

Запекаем пирог в духовке 30 минут.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

Пирог готов. Приятного аппетита!

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

*На правах рекламы.

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Ингредиенты для теста: мука, сливочное масло и соль. Ингредиенты для начинки: капуста брокколи, помидор, яйцо, чеснок, сметана, жирные сливки, творог, тимьян, перец и...
 
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