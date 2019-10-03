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Фура насмерть сбила велосипедиста в Шумилинском районе

04.10.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Фура насмерть сбила велосипедиста в Шумилинском районе
4 октября 2019 года
Велосипедист погиб под колесами фуры вблизи деревни Завязье Шумилинского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Фура насмерть сбила велосипедиста в Шумилинском районе

Фото: ГАИ

Авария произошла 3 октября, около 19.00, на 35-м километре трассы Витебск — Полоцк — граница Латвии. По информации инспекторов, 41-летний водитель фуры Scania совершил наезд на ехавшего в попутном направлении по краю проезжей части 58-летнего велосипедиста.
В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия.
 
Теги: Витебск
 
 
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Фура насмерть сбила велосипедиста в Шумилинском районе 4 октября 2019 года Велосипедист погиб под колесами фуры вблизи деревни Завязье Шумилинского района. Об этом...
 
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