Источник материала: Герой працы

Водитель был пьян. СК завершил расследование ДТП под Шумилино, в котором тяжело пострадали четверо

3 октября 2019 года

Следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Шумилинском районе, в котором тяжелые травмы получили четыре человека, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 25 апреля 29-летний водитель Renault Megane Scenic двигался по 24-му километру гравийной дороги Оболь — Леоново — Мишковичи — Лежни и съехал в кювет, где автомобиль врезался в деревья и опрокинулся. В результате ДТП водитель и трое его пассажиров получили тяжкие телесные повреждения. Согласно результатам освидетельствования, водитель Renault в момент ДТП был пьян — 1,56 промилле.

— Специалисты ГКСЭ провели ряд экспертных исследований, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела. По их результатам установлено, что автомобиль перед происшествием двигался со скоростью 108 км/ч, — проинформировали в СК.

Следователи предъявили 29-летнему мужчине обвинение по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.