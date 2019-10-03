|
Это ж так хотела выпить! Женщина погибла, спускаясь на простынях из запертой квартиры
Источник материала: Партизан
Тело женщины возле одного из многоквартирных домов Гродно было обнаружено 4 октября.
Как было установлено, 36-летняя женщина, спускаясь на связанных простынях из окна своей квартиры, расположенной на 4 этаже, не удержалась и упала.
По данным
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело женщины возле одного из многоквартирных домов Гродно было обнаружено 4 октября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)