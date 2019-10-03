Это ж так хотела выпить! Женщина погибла, спускаясь на простынях из запертой квартиры

Как было установлено, 36-летняя женщина, спускаясь на связанных простынях из окна своей квартиры, расположенной на 4 этаже, не удержалась и упала.













следствия , женщина проживала одна, злоупотребляла спиртными напитками. Бывший супруг накануне вечером закрыл ее в квартире, так как хотел таким образом ограничить ее в употреблении спиртных напитков. По данным, женщина проживала одна, злоупотребляла спиртными напитками. Бывший супруг накануне вечером закрыл ее в квартире, так как хотел таким образом ограничить ее в употреблении спиртных напитков.



