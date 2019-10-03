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Это ж так хотела выпить! Женщина погибла, спускаясь на простынях из запертой квартиры

04.10.2019 12:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тело женщины возле одного из многоквартирных домов Гродно было обнаружено 4 октября.

Как было установлено, 36-летняя женщина, спускаясь на связанных простынях из окна своей квартиры, расположенной на 4 этаже, не удержалась и упала.



По данным следствия, женщина проживала одна, злоупотребляла спиртными напитками. Бывший супруг накануне вечером закрыл ее в квартире, так как хотел таким образом ограничить ее в употреблении спиртных напитков.
 
Теги: Гродно
 
 
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Тело женщины возле одного из многоквартирных домов Гродно было обнаружено 4 октября.
 
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