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Лукашенко и Зеленский рассыпались друг другу в комплиментах

04.10.2019 12:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня в Житомире на встрече с главой Беларуси Александром Лукашенко рассыпался комплиментами вадрес Беларуси, отметив, что граница Украины и Беларуси фактически отсутствует, а украинский и белорусский народы являются ментально близкими. В ответ он услышал примерно то же.



«Приветствую Александра Григорьевича Лукашенко, президента Республики Беларусь на нашей Житомирщине... Могу даже разговаривать на украинском языке, потому что президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, мы друг друга понимаем, так как наши языки очень похожи. 

На самом деле мне приятно, что у наших стран нет границ. На самом деле нет границ между нашими странами. В первую очередь, я говорю о людях. Наши люди дружны, наши люди ментально, я считаю, абсолютно близки и одинаковы. И я горжусь этим. 

Я убежден, что каждый украинец гордится тем, что у нас такие добрые соседи», - сказал Зеленский, которого цитирует replyua.net

Его точку зрения разделил и Лукашенко, отметив, что «приехал на близкую, родную землю».

Лукашенко поблагодарил Зеленского от имени всей белорусской делегации, отметив, что в Житомир в общей сложности приехали почти полтысячи человек. 

"На близкую нам, можно сказать, родную землю. И вы очень тонко подметили, правильно, что у нас, несмотря на ту границу, которую нас вроде бы заставили выстроить, между людьми нет никаких границ, кордонов. Мы действительно понимаем друг друга. Хотя и разговариваем на разных языках, они близки и понятны нашим людям", - цитирует Лукашенко belta.by


При этом Лукашенко отметил, что для Беларуси есть не только прагматичная основа взаимодействия с украинским государством и народом Украины. 

"Эта глубокая большая идеология основана на истории, которую мы с вами пережили. Да и сейчас нам непросто. Все проблемы, которые есть у нас и у вас, мы переживаем вместе. Хочу вас заверить: вы никогда не имели проблем с территории Беларуси и с Беларусью и вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами. И если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет", - сказал Лукашенко.
 
 
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Украинский президент Владимир Зеленский сегодня в Житомире на встрече с главой Беларуси Александром Лукашенко рассыпался комплиментами вадрес Беларуси, отметив,...
 
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