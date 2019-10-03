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Порошенко будет защищать российский адвокат Илья Новиков
Источник материала: Партизан
Известный российский адвокат Илья Новиков присоединяется к защите Петра Порошенко по ряду уголовных дел против пятого президента Украины, открытых по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова.
Об этом сообщил
"Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью ... к стране-агрессору, в частности в уголовном производстве о прохождении украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как известно, это производство было начато по заявлению бывшего заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова. В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно. Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине", - говорится в сообщении.
В "Евросолидарности" подчеркнули, что Новиков в российских судах защищал и защищает украинских граждан - узников Кремля, в частности, в прошлом месяце был адвокатом наших моряков.
В ГБР сообщили, что экс-президент фигурирует в 12 уголовных производствах. Как известно, Порошенко ранее уже приходил на допрос в рамках уголовного производства о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала «Прямий».
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Известный российский адвокат Илья Новиков присоединяется к защите Петра Порошенко по ряду уголовных дел против пятого президента Украины, открытых по заявлениям...
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