Порошенко будет защищать российский адвокат Илья Новиков













Укринформ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская солидарность" Об этом сообщилсо ссылкой на пресс-службу партии "Европейская солидарность"





"Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью ... к стране-агрессору, в частности в уголовном производстве о прохождении украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как известно, это производство было начато по заявлению бывшего заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова. В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно. Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине", - говорится в сообщении.









В "Евросолидарности" подчеркнули, что Новиков в российских судах защищал и защищает украинских граждан - узников Кремля, в частности, в прошлом месяце был адвокатом наших моряков.





В ГБР сообщили, что экс-президент фигурирует в 12 уголовных производствах. Как известно, Порошенко ранее уже приходил на допрос в рамках уголовного производства о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала «Прямий».