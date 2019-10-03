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Константин Каверин за "Капский-арену"

04.10.2019 11:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Диктор «Борисов-Арены» Константин Каверин поддержал идею переименования стадиона в честь Анатолия Капского.




«Разумеется, я за переименование. Но ведь нам не обязательно ждать официальщины, да? Можем между собой так стадион и называть – «Капский-арена». И пока не переименовали, в народе так и будет», – написал Каверин.
 
 
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Диктор «Борисов-Арены» Константин Каверин поддержал идею переименования стадиона в честь Анатолия Капского.
 
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