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Константин Каверин за "Капский-арену"
Источник материала: Партизан
Диктор «Борисов-Арены» Константин Каверин поддержал идею переименования стадиона в честь Анатолия Капского.
«Разумеется, я за переименование. Но ведь нам не обязательно ждать официальщины, да? Можем между собой так стадион и называть – «Капский-арена». И пока не переименовали, в народе так и будет», – написал Каверин.
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Диктор «Борисов-Арены» Константин Каверин поддержал идею переименования стадиона в честь Анатолия Капского.
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