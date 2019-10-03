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К приезду Лукашенко в Житомире оцепили площадь
Источник материала: Партизан
В центре украинского Житомира, где 4 октября состоится пленарное заседание форума регионов Беларуси и Украины, оцепили площадь.
Работники Нацгвардии утверждают, что повышенные меры безопасности связаны с визитом главы Беларуси, сообщает
Напомним, что в заседании примут участие Александр Лукашенко и Владимир Зеленский.
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В центре украинского Житомира, где 4 октября состоится пленарное заседание форума регионов Беларуси и Украины, оцепили площадь.
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