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Авиарейсы между Минском и Москвой задерживаются на несколько часов
Источник материала: Партизан
В Национальном аэропорту «Минск» задерживаются рейсы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-таблице вылетов и прилетов.
Так, рейс SU1830, который должен был прибыть в белорусский столицу из Москвы в 10:00, откладывается до 13:00.
Обратный рейс SU1831 вылетит в столицу РФ в 14:00, а не 10:55, как планировалось.
О задержке рейса в Россию Фейсбуке сообщил журналист Алесь Пилецкий.
Вместе с тем начальник отдела связей со СМИ минского аэропорта Рамина Саматханова в комментарии
Национальный аэропорт, по ее словам, работает в штатном режиме, «все летает по расписанию, погода отличная».
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В Национальном аэропорту «Минск» задерживаются рейсы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-таблице вылетов и прилетов.
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