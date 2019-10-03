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Блогера Петрухина могут отправить на общественные работы

04.10.2019 11:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брестский блогер Сергей Петрухин, которого суд обязал выплатить штраф около 9 тысяч долларов, получил предупреждение из отдела принудительного исполнения Ленинского района Бреста



Как сообщает palitviazni.info, ему предложили до 30 сентября предоставить сведения об оплате штрафа в полном объеме. В противном случае — привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты штрафа либо заменят штраф общественными работами.

"Около тысячи рублей штрафа я уже заплатил, — говорит Сергей Петрухин. — Но сейчас получил письмо из отдела принудительного исполнения Ленинского района Бреста. В нем сказано, что по состоянию на 17 сентября 2019 года у меня остается задолженность по штрафе в сумме 6974,78 рублей. Если не заплачу штраф в полном объеме до 30 сентября, то угрожают привлечь к уголовной ответственности либо заменить штраф общественными работами".

По словам Петрухина, когда ему заменят штраф на общественные работы, то такой вариант его вполне устроит.

"Я не понимаю, как суды могут выносить такие непомерные штрафы людям, — добавляет блогер. — Какими инструкциями руководствуются, назначая такие суммы? Люди, которые годами сидят в тюрьмах по несправедливых приговорах, менее затем получают моральной компенсации от государства, чем дали штраф мне.

Что касается уголовной ответственности, то, насколько известно, она предусмотрена, если человек уклоняется от уплаты штрафы. А я плачу, сколько могу, нигде не прячусь.

Поэтому, если решат направить меня на общественные работы, я буду этому только рад. И штраф отменят, и будет материал для очередного видеоблога..."


Напомним, что 18 апреля суд Ленинского района Бреста вынес приговор по уголовному делу против блогера Сергея Петрухина. Его признали виновным по ч.2 ст.188 ("Клевета") и ч.2 ст.189 ( "Оскорбление") Уголовного кодекса Беларуси. Брестский областной суд оставил в силе решение районного суда.

Блогера наказали штрафом в размере 360 базовых величин (9180 рублей, или 4381 доларов). Петрухина обязали также выплатить моральный ущерб пострадавшим сотрудникам Ленинского РУВД г. Бреста 8500 рублей, или 4250 долларов. Всего Петрухин обязан выплатить около 9 тысяч долларов.
 
Теги: Брест
 
 
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