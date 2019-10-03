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"В любой нации есть уроды": матч блогеров из России с фанатами минского "Динамо" обернулся скандалом

04.10.2019 10:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу, 29 сентября, команда российских блогеров «Амкал» приехала в Минск, чтобы провеси товарищеский матч с командой фанатов минского «Динамо». Игра закончилась 3:3, а по пенальти выиграли минчане. Но дело не в этом.

"В любой нации есть уроды": матч блогеров из России с фанатами минского "Динамо" обернулся скандалом
Казалось, игра запомнится яркой борьбой и драматичной развязкой, но теперь все обсуждают совсем не это, а эпизод, произошедший на предматчевом рукопожатии команд. 

Камера засняла, как двое игроков команды фанатов «Динамо» (на их футболках было выбито «Букварь» и «Михалыч») не пожали протянутую руку темнокожего игрока «Амкала» Джеффа Babatumba

«Букварь» пропустил и руку блогера SanyaFIFA – тот незадолго до выезда покрасил часть волос в красный цвет своей команды (отметка 2:14).

Внимание: видео содержит мат. Строго 18+!


Идейный вдохновитель команды блогер German ElClassico также заявил, что при подходе Babatumba в серии пенальти слышал «уууу» со стороны тех, кто поддерживал фанатов «Динамо». 

Кроме того, один из фанатов показывал в камеру неприличный жест. Герман отметил, что из-за расистских проявлений «Амкал» отказался участвовать в совместном послематчевом ужине команд: «Сами представляете, какая потасовка там могла начаться». 

А на следующий день к блогерам, посещавшим матч «Динамо» и «Шахтера», пришел поговорить некий мужчина в одежде с лого фан-движения и заявил: «Вы, ребят, немножко почву пробивайте», добавив, что фанаты не сильно хотели видеть «Амкал» в Минске (отметка 7:39). 

Общий посыл визитера: да, руку Джеффу Babatumba не пожали лишь потому, что он чернокожий, и те, кто так поступил, имели на это право.

Внимание: видео содержит мат. Строго 18+!


Блогеров пытались предупредить о возможном негативе еще до выезда, но те решили, что это пранк от подписчиков. Тем более «Динамо» встретило гостей, по высказыванию самого блогера, по высшему разряду, и претензий к клубу у «Амкала» нет.


Высказались по теме и непосредственно пострадавшие – оба выпустили отдельные видео. Babatumba отметил, что не имеет претензий к клубу, но сам он был близок к срыву: 

«Мы играли против расистов. Очень неприятно. Наткнулся на двух ребятишек, которые демонстративно, показушно отводят руку в сторону, показывая мне, мол, я – чепуха, недостоин того, чтобы мне пожали руку, потому что я темнокожий. Мне пришлось эту ситуацию спустить на тормозах, иначе я мог сорвать всю поездку. Могу сказать точно: если бы не вы [зрители], я бы такую кашу заварил, что хрен бы ее расхлебал. Меня подкосили так морально, что я вообще от жизни о###ел» (отметка 8:25).


SanyaFIFA сказал следующее: «О чем думал восьмой номер из команды «Динамо» Минск, я не знаю. Хочется сделать акцент на том, насколько много уверенности и мысли «насколько же, #####, я крутой» было в глазах этого мужика. #####, цирк. Первый вопрос, который был в голове: «Ты че, о###ел?» Благо, я не повелся на эту провокацию. Об этом надо говорить, что такой ужас происходит в наше время, но не вестись на это ни в коем случае. А ситуация с Джеффом – это вообще ######». Вдобавок оба спикера заявили о грязной игре команды фанатов «Динамо» на протяжении матча (отметка 2:20).

Внимание: видео содержит мат. Строго 18+!


После таких заявлений кумиров фанаты «Амкала» выразили им полную поддержку, а на «врагов» устроили хейтерский набег. Например, досталось каналу «ЧестнОК», сделавшему видео с матча – под гнев болельщиков попало и «Динамо», и белорусский футбол в целом.



В группе «Динамо» – представитель клуба отдельно извинился перед «Амкалом» за инцидент – комментарии тоже не связаны с тематикой последних постов.



«Динамо» пока не прокомментировало ситуацию, но, похоже, отличная попытка пропиарить клуб оказалась смазанной из-за пары фанатов, чьи взгляды вызывают оторопь. 

Видео El Classico о скандале сейчас в топ-30 русскоязычного YouTube – слава о расистах-фанатах явно распространится широко, так что пострадает репутация всего белорусского футбола. В настоящий момент ролик Германа посмотрели около 600 тысяч человек.
 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 29 сентября, команда российских блогеров «Амкал» приехала в Минск, чтобы провеси товарищеский матч с командой фанатов минского «Динамо». Игра...
 
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