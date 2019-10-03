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СМИ узнали размер штрафов в «Реале»

04.10.2019 13:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Испанские СМИ узнали, какие штрафы платят игроки «Реала» за нарушение дисциплины. Взыскания с футболистов варьируются от 250 до 3000 евро, пишет sportbox.ru.


Фото: Reuters

Marca со ссылкой на Deportes Cuatro сообщает, что дороже всего игрокам «Реала» обходится неоправданный пропуск тренировки — 3000 евро. На занятие необходимо явиться не менее чем за 45 минут до начала тренировки. Опоздание на 5 минут обойдется в 250 евро, на 15 минут — в два раза дороже.

250 евро придется заплатить за телефон, который находится не в беззвучном режиме во время посещения физиотерапевта или в автобусе и раздевалке. При многократном нарушении этого правила штраф может вырасти до 500−1000 евро.

Если игрок «Реала» отказывается от взвешивания, которое является обязательным раз в неделю, он должен заплатить 250 евро. При обнаружении лишнего веса штраф может вырасти до 1000 евро. Такую же сумму придется выложить футболисту, который покинет в выходной день Мадрид, не предупредив клуб, или не расскажет об интервью или коммерческих активностях.

 
 
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За пропуск тренировки - 3000 евро, лишний вес - 1000.
 
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