Названы продукты, помогающие нивелировать наносимый алкоголем вред

Источник материала: Полымя

Любителям выпить медики советуют есть больше продуктов, которые помогут защитить внутренние органы. Среди особенно полезных – кисломолочные продукты, тыква, абрикосы, пишет портал «МедикФорум» .





Как утверждают специалисты, тем, кто часто позволяет себе алкоголь, необходимо употреблять кисломолочные продукты, которые поддержат микрофлору кишечника. Сгладить наносимый горячительными напитками вред поможет также зеленый чай. Напиток стимулирует вывод токсинов из организма.

По словам экспертов, при активном потреблении алкоголя организм хуже усваивает витамины и минералы. Поэтому медики рекомендуют любителям выпить как можно чаще есть богатые витаминами ягоды – бруснику, облепиху, клюкву. Также помогут организму справиться с негативными последствиями злоупотребления тыква и абрикос – источники каротина.

Кроме того, специалисты советуют зависимым от алкоголя людям пить в сутки не менее 1,5 литра чистой воды. Ее употребление производит настоящий детокс-эффект, необходимый для очищения печени.

Источник: mir24.tv