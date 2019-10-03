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Осенние посиделки в амфитеатре – Фото

04.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Праздничную программу, посвященную Дню пожилых людей в Горках, завершили сегодня “Именины осени” в амфитеатре, которые были проведены стараниями районного центра соцобслуживания населения.

 

Осенние посиделки в амфитеатре – Фото

 

Осенние посиделки в амфитеатре – Фото

 

Осенние посиделки в амфитеатре – Фото

 

Осенние посиделки в амфитеатре – Фото

 

Осенние посиделки в амфитеатре – Фото

 

Осенние посиделки в амфитеатре – Фото

 

Осенние посиделки в амфитеатре – Фото

 

Осенние посиделки в амфитеатре – Фото

 

Осенние посиделки в амфитеатре – Фото

 

Осенние посиделки в амфитеатре – Фото

 

Осенние посиделки в амфитеатре – Фото

 

Напомним, что программа горецких мероприятий, посвященных Дню пожилых людей, включала несколько концертов, скидки в магазинах райпо, на стрижку и ремонт обуви, бесплатное кино в”Крыніце” и ярмарку сельхозпродукции. Специальный подарок для людей старше 60 лет сделала районная больница — в течение одного дня они могли попасть на прием к терапевту без талона.

 

Осенние посиделки в амфитеатре – Фото

 

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Гомель
 
 
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7  Праздничную программу, посвященную Дню пожилых людей в Горках, завершили сегодня “Именины осени” в амфитеатре, которые были проведены стараниями районного...
 
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