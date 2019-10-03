Осенние посиделки в амфитеатре – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

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Праздничную программу, посвященную Дню пожилых людей в Горках, завершили сегодня “Именины осени” в амфитеатре, которые были проведены стараниями районного центра соцобслуживания населения.













































Напомним, что программа горецких мероприятий, посвященных Дню пожилых людей, включала несколько концертов, скидки в магазинах райпо, на стрижку и ремонт обуви, бесплатное кино в”Крыніце” и ярмарку сельхозпродукции. Специальный подарок для людей старше 60 лет сделала районная больница — в течение одного дня они могли попасть на прием к терапевту без талона.





Фото Михаила Левцова