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Осенние посиделки в амфитеатре – Фото
04.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
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Праздничную программу, посвященную Дню пожилых людей в Горках, завершили сегодня “Именины осени” в амфитеатре, которые были проведены стараниями районного центра соцобслуживания населения.
Напомним, что программа горецких мероприятий, посвященных Дню пожилых людей, включала несколько концертов, скидки в магазинах райпо, на стрижку и ремонт обуви, бесплатное кино в”Крыніце” и ярмарку сельхозпродукции. Специальный подарок для людей старше 60 лет сделала районная больница — в течение одного дня они могли попасть на прием к терапевту без талона.
Фото Михаила Левцова
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7 Праздничную программу, посвященную Дню пожилых людей в Горках, завершили сегодня “Именины осени” в амфитеатре, которые были проведены стараниями районного...
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