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Белстат: онлайн-перепись вызвала ажиотаж — 70 тысяч посещений в секунду
04.10.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Национальный статистический комитет приносит извинения за возникающие технические сбои в работе сайта переписи census.by, связанные с его перегрузкой из-за большого количества желающих пройти перепись онлайн. Но эта ситуация была ожидаемой в первый день работы ресурса, прокомментировали в Белстате.
Если у кого-то из пользователей сайт все еще не открывается, в этом нет ничего страшного: можно будет зайти позже, когда схлынет наплыв посещений. Предвосхищая такой ажиотаж, для онлайн-переписи специально был выделен продолжительный период — с 4 по 18 октября. По состоянию на 13.30 в переписи приняли участие 34 840 человек.
Параллельно работают мобильные стационарные участки по заявкам организаций.
С 4 октября начали работу стационарные участки (всего их 644), на сайте Белстата размещена интерактивная карта с их адресами, а также графиком работы. Эти пункты будут доступны весь период переписи — до 30 октября.
Переписчики же выйдут по адресам проживания респондентов 21 октября.
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