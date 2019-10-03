Белстат: онлайн-перепись вызвала ажиотаж — 70 тысяч посещений в секунду

Источник материала: Полесская правда

Национальный статистический комитет приносит извинения за возникающие технические сбои в работе сайта переписи census.by, связанные с его перегрузкой из-за большого количества желающих пройти перепись онлайн. Но эта ситуация была ожидаемой в первый день работы ресурса, прокомментировали в Белстате.

«Это абсолютно стандартная ситуация для всех стран, которые проводят перепись населения по интернету. В Австралии, например, сайт не могли починить в течение 24 часов. И в Эстонии такая проблема была. Мы этого ожидали тоже. Такую одномоментную нагрузку не выдержит никакой ресурс. У нас утром число посещений зашкаливало — 70 тыс. в секунду. Сейчас сайт восстановили, но нагрузка все еще большая», — пояснили в Белстате.

Если у кого-то из пользователей сайт все еще не открывается, в этом нет ничего страшного: можно будет зайти позже, когда схлынет наплыв посещений. Предвосхищая такой ажиотаж, для онлайн-переписи специально был выделен продолжительный период — с 4 по 18 октября. По состоянию на 13.30 в переписи приняли участие 34 840 человек.

Параллельно работают мобильные стационарные участки по заявкам организаций.

С 4 октября начали работу стационарные участки (всего их 644), на сайте Белстата размещена интерактивная карта с их адресами, а также графиком работы. Эти пункты будут доступны весь период переписи — до 30 октября.

Переписчики же выйдут по адресам проживания респондентов 21 октября.