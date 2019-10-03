На территории Пинского района образованы участковые избирательные комиссии по выборам депутата Палаты представителей

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Решение Пинского районного исполнительного комитета

от 01.10.2019 года № 1148

Об образовании участковых избирательных комиссий

по выборам депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь

седьмого созыва

Рассмотрев протоколы собраний трудовых коллективов, заседаний территориальных руководящих органов общественных объединений и политических партий, заявления избирателей о выдвижении представителей в состав участковых избирательных комиссий по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Пинскому сельскому избирательному округу № 15, на основании статей 34, 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь, Пинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Образовать на территории Пинского района 58 участковых избирательных комиссий по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Установить количественный состав участковых избирательных комиссий не более 13 человек. Утвердить состав участковых избирательных комиссий по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва (прилагается). Опубликовать настоящее решение в газете «Полесская правда» и разместить на Интернет-странице Пинского районного исполнительного комитета официального сайта Брестского областного исполнительного комитета в семидневный срок со дня принятия.

Председатель райисполкома И.М. Брилевич.

Управляющий делами В.Г. Миленчук.

Состав участковых комиссий

по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Пинскому сельскому

избирательному округу № 15

Участковая избирательная комиссия

Березовичского участка для голосования № 1

(центр – д. Березовичи, пер. Школьный, д. 5,

государственное учреждение образования «Березовичская средняя школа»

Пинского района, тел. 8-0165-38-61-89)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Бобель Лидия Константиновна – от Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения; Гетман Наталья Николаевна – от трудового коллектива ГУО «Березовичский ясли-сад Пинского района»; Головко Алла Степановна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Громада Ева Степановна – от граждан путем подачи заявления; Козак Мария Васильевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Кондратюк Геннадий Васильевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Наумчик Наталья Михайловна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Садовский Анатолий Григорьевич – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Совпель Александра Васильевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Участковая избирательная комиссия

Бобриковского участка для голосования № 2

(центр – д. Бобрик, ул. Чапаева, д. 8,

центральный сельский Дом культуры,тел. 8-0165-67-54-91)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Банцевич Алла Семеновна – от граждан путем подачи заявления; Дрозд Юрий Александрович – от граждан путем подачи заявления; Кохнович Людмила Сергеевна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Наривончик Ольга Михайловна – от граждан путем подачи заявления; Розжаловец Наталья Михайловна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Супранович Михаил Александрович – от Брестской областной организации Белорусского профес-сионального союза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий; Торчило Сергей Андреевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

Участковая избирательная комиссия

Малоплотницкого участка для голосования № 3

(центр – д. Малая Плотница, ул. Первомайская, д. 38,

фельдшерско-акушерский пункт, тел. 8-0165-30-83-37)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Гузаревич Дмитрий Юрьевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Завадская Елена Александровна – от граждан путем подачи заявления; Ильючик Елена Збышевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Ковальчук Людмила Михайловна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Пригодич Надежда Сергеевна – от граждан путем подачи заявления; Розжаловец Сергей Михайлович – от граждан путем подачи заявления; Шляжко Леонид Леонидович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Плоскинского участка для голосования № 4

(центр – д. Плоскинь, ул. Первомайская, д. 49,

центральный сельский клуб, тел. 8-0165-30-97-44)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Колесникович Светлана Николаевна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Кохнович Наталья Васильевна – от граждан путем подачи заявления; Наварич Галина Ивановна – от граждан путем подачи заявления; Семыкин Дмитрий Витальевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Шляжко Владимир Николаевич – от граждан путем подачи заявления; Шляжко Наталья Константиновна – от граждан путем подачи заявления; Ярмош Алла Степановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.

Участковая избирательная комиссия

Доброславского участка для голосования № 5

(центр – д. Доброславка, ул. Ленина, д. 33,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-30-95-44)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Быкович Жанна Васильевна – от граждан путем подачи заявления; Карвацкий Евгений Васильевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Ковалевич Татьяна Яковлевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Михалевич Елена Николаевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Ненадовец Татьяна Григорьевна – от Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения; Старик Ольга Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Суховерхий Иван Константинович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Боричевичского участка для голосования № 6

(центр – д. Боричевичи, ул. Центральная, д. 1,

административное здание Боричевичского сельского

исполнительного комитета, тел. 8-0165-38-38-35)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Андрусевич Людмила Михайловна – от граждан путем подачи заявления; Гриб Елена Михайловна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Касперович Тамара Григорьевна – от граждан путем подачи заявления; Ковалевич Юрий Васильевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Крыльчук Лариса Александровна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Охремчук Тамара Федоровна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Пашковец Владимир Георгиевич – от граждан путем подачи заявления; Солоснюк Вера Ивановна – от граждан путем подачи заявления; Шабатько Александр Николаевич – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Шпаковский Василий Дмитриевич – от граждан путем подачи заявления; Язубец Людмила Николаевна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Валищенского участка для голосования № 7

(центр – аг. Валище, ул. Октябрьская, д. 12,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-38-51-42)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Андриевич Тамара Николаевна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Вощило Игорь Алексеевич – от граждан путем подачи заявления; Гришковец Виктор Николаевич – от граждан путем подачи заявления; Коверчик Елена Владимировна – от граждан путем подачи заявления; Лозюк Светлана Ивановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Лукашевич Татьяна Федоровна – от граждан путем подачи заявления; Морза Нина Ивановна – от Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения; Павлович Григорий Александрович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Снитко Алла Дмитриевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».

Участковая избирательная комиссия

Хворосновского участка для голосования № 8

(центр – д. Хворосно, ул. С. Хоровца, д. 37А,

фельдшерско-акушерский пункт, тел. 8-0165-38-21-89)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Андриевич Владимир Аркадьевич – от граждан путем подачи заявления; Лозюк Яков Яковлевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Лозюк Мария Васильевна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Терлякович Александр Алексеевич – от граждан путем подачи заявления; Терлякович Нина Аркадьевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Хоровец Ольга Владимировна – от граждан путем подачи заявления; Шабуня Александр Николаевич – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста.

Участковая избирательная комиссия

Озаричского участка для голосования № 9

(центр – д. Озаричи, ул. Первомайская, д. 37,

сельская библиотека, тел. 8-0165-30-27-10)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Антошук Алена Ивановна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Дейнека Марина Владимировна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Ковалевич Валентина Николаевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Позняк Иван Евдокимович – от граждан путем подачи заявления; Савчук Таисия Владимировна – от граждан путем подачи заявления; Струневская Нина Васильевна – от граждан путем подачи заявления; Труцык Владимир Васильевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Чугай Валентина Степановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Чугай Виталий Константинович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

Участковая избирательная комиссия

Клетнянского участка для голосования № 10

(центр – д. Клетная, ул. Центральная, д. 61А,

сельский Дом фольклора, тел. 8-0165-68-00-70)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Бахур Людмила Павловна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Борищук Нина Романовна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Вакульчик Геннадий Адамович – от граждан путем подачи заявления; Зновец Наталья Васильевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Мендель Андрей Николаевич – от Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения; Савчук Алексей Иванович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Слиж Анна Викторовна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

Участковая избирательная комиссия

Городищенского участка для голосования № 11

(центр – п. Городище, ул. Лунинецкая, д. 28,

центральный сельский Дом культуры, тел. 8-0165-67-44-22)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Багдасарян Виктор Григорьевич – от граждан путем подачи заявления; Богдан Владимир Владимирович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Водчиц Анжелика Анатольевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Гук Инна Геннадьевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Дьякончук Инна Святославовна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Коновалова Елена Николаевна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Косяк Ольга Валентиновна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Лищинец Галина Константиновна – от граждан путем подачи заявления; Минич Людмила Владимировна – от граждан путем подачи заявления; Пронько Елена Николаевна – от граждан путем подачи заявления; Самусевич Мария Дмитриевна – от Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения.

Участковая избирательная комиссия

Почаповского участка для голосования № 12

(центр – д. Почапово, ул. Зеленая, д. 1,

административное здание открытого акционерного общества «Почапово»,

тел. 8-0165-68-33-88)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Богдан Нина Анатольевна – от граждан путем подачи заявления; Гумбар Любовь Ивановна – от граждан путем подачи заявления; Лопушко Михаил Лукич – от граждан путем подачи заявления; Малявка Любовь Иосифовна – от граждан путем подачи заявления; Левша Вероника Иосифовна – от граждан путем подачи заявления; Минич Александр Васильевич – от трудового коллектива машинно-тракторного двора ОАО «Почапово»; Сидорчук Ольга Федоровна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Скребель Олег Леонтьевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Солоневич Виталий Васильевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Счастный Адам Александрович – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Уласюк Ирина Алексеевна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Купятичского участка для голосования № 13

(центр – д. Купятичи, ул. 24 Съезда, д. 1Б,

государственное учреждение образования «Купятичская средняя школа»

Пинского района, тел. 8-0165-30-76-65)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Гмир Николай Иванович – от граждан путем подачи заявления; Гмир Светлана Константиновна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Дворанинович Олег Владимирович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Кривецкая Ольга Сергеевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Левданская Алена Витальевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; Молочко Людмила Александровна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Рулькевич Любовь Алексеевна – от граждан путем подачи заявления; Самуйлик Ирина Владимировна – от Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения; Хорошко Александр Александрович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Дубойского участка для голосования № 14

(центр – д. Дубое, ул. 60 лет Октября, д. 14,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-30-59-84)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Белоус Анатолий Вячеславович – от граждан путем подачи заявления; Ворон Светлана Леонидовна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Кисель Нина Степановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Климовец Анжелика Ивановна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Кохнюк Алексей Алексеевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Никончук Василий Васильевич – от граждан путем подачи заявления; Орехова Светлана Владимировна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Павловец Светлана Ивановна – от граждан путем подачи заявления; Юрчик Елена Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

Участковая избирательная комиссия

Кончицкого участка для голосования № 15

(центр – д. Кончицы, ул. Советская, д. 3,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-30-65-15)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Богданович Алена Ивановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Кос Наталья Анатольевна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Лагодич Светлана Васильевна – от граждан путем подачи заявления; Лукьянчук Вячеслав Вячеславович – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Невар Владимир Михайлович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Нестюкович Людмила Михайловна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Пригодич Виктор Владимирович – от граждан путем подачи заявления; Сафронова Людмила Сафониевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Чечун Людмила Константиновна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Каменского участка для голосования № 16

(центр – д. Камень, ул. 50 лет БССР, д. 37,

административное здание Загородского сельского исполнительного комитета,

тел. 8-0165-68-04-73)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Богатко Вячеслав Сергеевич – от граждан путем подачи заявления; Драчук Ирина Николаевна – от Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения; Левошик Светлана Николаевна – от трудового коллектива ГУО «Погост-Загородский ясли-сад Пинского района»; Мисюк Ирина Альфредовна – от граждан путем подачи заявления; Приловская Алла Ивановна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Ребковец Геннадий Николаевич – от граждан путем подачи заявления; Солоневич Валентина Ивановна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Стефанович Татьяна Владимировна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Хомич Татьяна Михайловна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

Участковая избирательная комиссия

Борковского участка для голосования № 17

(центр – д. Борки, ул. Ленина, д. 23,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-39-25-29)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Богданец Наталья Антоновна – от трудового коллектива Погост-Загородской участковой больницы филиала «Городская поликлиника № 1» УЗ «Пинская центральная поликлиника»; Бонцевич Галина Васильевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Ворон Галина Ивановна – от граждан путем подачи заявления; Завадская Инна Васильевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Коптюх Борис Григорьевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Селюжицкий Юрий Владимирович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Щуцкий Василий Иванович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Вязского участка для голосования № 18

(центр – д. Вяз, ул. Центральная, д. 15,

государственное учреждение образования «Вязский ясли-сад Пинского района»,

тел. 8-0165-67-91-93)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Буд-Гусаим Ольга Александровна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Лесюк Михаил Иванович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Пашкевич Василий Васильевич – от граждан путем подачи заявления; Пошелюк Анна Васильевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Чуманевич Валентина Анатольевна – от граждан путем подачи заявления; Шпаковский Виктор Филиппович – от граждан путем подачи заявления; Щепетильников Вадим Владимирович – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь».

Участковая избирательная комиссия

Каллауровичского участка для голосования № 19

(центр – д. Каллауровичи, ул. Ленина, д. 1А,

сельский клуб, тел. 8-0165-39-85-96)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Боричевский Михаил Михайлович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Вакулич Владимир Ильич – от граждан путем подачи заявления; Вакулич Галина Михайловна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Волкович Любовь Ивановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Зельман Юрий Алексеевич – от граждан путем подачи заявления; Марчук Анна Михайловна – от граждан путем подачи заявления; Новныко Валентина Александровна – от граждан путем подачи заявления; Сеньковец Виктор Ануфриевич – от граждан путем подачи заявления; Солоснюк Александр Антонович – от граждан путем подачи заявления; Хомич Вера Николаевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Шабалина Ольга Сергеевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь».

Участковая избирательная комиссия

Ласицкого участка для голосования № 20

(центр – д. Ласицк, ул. Советская, д. 10,

центральный сельский Дом культуры, тел. 8-0165-39-51-42)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Боричевская Людмила Сергеевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Васильева Татьяна Ивановна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Дубина Инесса Георгиевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Мишкович Тамара Владимировна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Подлужная Виолетта Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Рогаль Валентина Яковлевна – от граждан путем подачи заявления; Садовская Светлана Витальевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Чинько Светлана Васильевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Чирва Людмила Александровна – от Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения.

Участковая избирательная

комиссия Логишинского участка для голосования № 21

(центр – г.п. Логишин, ул. Ленина, д.106,

молодежный Центр культуры, тел. 8-0165-31-51-70)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Гусина Людмила Иосифовна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Линкевич Павел Михайлович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Нарбут Сергей Леонидович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Петрукович Ирина Витальевна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Петько Эдуард Иосифович – от граждан путем подачи заявления; Припутневич Елена Михайловна – от граждан путем подачи заявления; Сидорович Галина Васильевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Стефанович Людмила Николаевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Тиханов Андрей Викторович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Ковнятинского участка для голосования № 22

(центр – д. Ковнятин, ул. Веселая, д. 57,

сельский клуб, тел. 8-0165-30-56-75)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Андриевич Денис Николаевич – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Андриевич Николай Николаевич – от Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий; Горбацевич Николай Николаевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Лукашевич Анна Георгиевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Припутневич Галина Михайловна – от граждан путем подачи заявления; Протасюк Наталья Яковлевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Шушко Наталья Николаевна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Лемешевичского участка для голосования № 23

(центр – д. Лемешевичи, ул. Пионерская, д. 12,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-68-42-58)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Буката Раиса Григорьевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Гаврилович Александр Михайлович – от граждан путем подачи заявления; Гаврилович Наталья Григорьевна – от трудового коллектива Лемешевичской участковой больницы УЗ «Пинская центральная поликлиника»; Гулюк Ольга Васильевна – от Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения; Завадский Виктор Петрович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Ковальчук Елена Сафроновна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Пустынович Павел Александрович – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; Шевчук Василий Андреевич – от граждан путем подачи заявления; Ярошевич Светлана Николаевна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Лопатинского участка для голосования № 24

(центр – аг. Лопатино, ул. Советская, д. 7А,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-39-49-75)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Бокша Людмила Алексеевна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Гальчук Светлана Григорьевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Гмир Василий Адамович – от граждан путем подачи заявления; Денисевич Светлана Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Дехтерук Наталья Васильевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; Журавлева Юлия Брониславовна – от граждан путем подачи заявления; Петько Владимир Павлович – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Фурсевич Валентин Клементьевич – от граждан путем подачи заявления; Яроцкая Ольга Степановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

Участковая избирательная комиссия

Лыщенского участка для голосования № 25

(центр – д. Лыще, ул. Чекана, д. 33А,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-38-29-55)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Вредун Лилия Николаевна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Гузаревич Людмила Романовна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Жимань Наталья Алексеевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Котович Ирина Николаевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Линкевич Казимир Викторович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Пригодич Константин Николаевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Суховерхая Наталья Николаевна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Заборовского участка для голосования № 26

(центр – д. Заборовцы, ул. Центральная, д. 44А,

фельдшерско-акушерский пункт, тел. 8-0165-67-92-37)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Корзун Ирина Григорьевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Кохнюк Василий Васильевич – от граждан путем подачи заявления; Лодыга Татьяна Григорьевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Похольчук Анатолий Николаевич – от граждан путем подачи заявления; Селивон Людмила Васильевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Середич Елена Павловна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Стрижич Юлия Ивановна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь».

Участковая избирательная комиссия

Пучинского участка для голосования № 27

(центр – д. Пучины, ул. Колхозная, д. 46,

сельский клуб, тел. 8-0165-39-01-10)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Головач Наталья Васильевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Колесникович Елена Васильевна – от граждан путем подачи заявления; Колесникович Галина Адамовна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Лешкевич Михаил Владимирович – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Малейчук Диана Леонидовна – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Хведькович Александр Иванович – от граждан путем подачи заявления; Хведькович Анатолий Михайлович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

Участковая избирательная комиссия

Мерчицкого участка для голосования № 28

(центр – д. Мерчицы, ул. Полесская, д. 61,

административное здание Мерчицкого сельского исполнительного комитета,

тел. 8-0165-39-65-47)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Беловец Игорь Иванович – от граждан путем подачи заявления; Василевская Оксана Алексеевна – от граждан путем подачи заявления; Жовнерик Людмила Степановна – от граждан путем подачи заявления; Козак Галина Степановна – от граждан путем подачи заявления; Липчук Людмила Федоровна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Лихота Наталья Вячеславовна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Молчан Федор Константинович – от граждан путем подачи заявления; Шмат Жанна Яковлевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Шумко Светлана Александровна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

Участковая избирательная комиссия

Молотковичского участка для голосования № 29

(центр – аг. Молотковичи, ул. Ленина, д. 11,

административное здание Молотковичского сельского исполнительного комитета,

тел. 8-0165-38-93-99)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Довгер Антонина Сергеевна – от граждан путем подачи заявления; Дубина Анатолий Данилович – от граждан путем подачи заявления; Изотов Вячеслав Григорьевич – от граждан путем подачи заявления; Каллаур Юлия Васильевна – от граждан путем подачи заявления; Кравченко Александр Григорьевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Кулеш Наталия Петровна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Невар Наталья Алексеевна – от граждан путем подачи заявления; Новак Надежда Юрьевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Приходько Алена Николаевна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Тарасенок Дмитрий Станиславович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Якубчик Вера Александровна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Житновичского участка для голосования № 30

(центр – д. Житновичи, ул. Юбилейная, д. 5,

административное здание Житновичского лесничества, тел. 8-0165-36-71-23)

в составе 5 (пяти) человек, персонально:

Гуринович Юрий Максимович – от трудового коллектива Житновичского лесничества ГЛХУ «Пинский лесхоз»; Дьякончук Людмила Николаевна – от граждан путем подачи заявления; Литвинчук Валентина Леонидовна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Минич Владимир Викторович – от Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников леса и природопользования; Юхнюк Тамара Николаевна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Домашицкого участка для голосования № 31

(центр – д. Домашицы, ул. Садовая, д. 20А,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-38-31-44)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Дубинина Ольга Алексеевна – от трудового коллектива ГУО «Домашицкая базовая школа» Пинского района; Захарова Оксана Георгиевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Климовец Василий Васильевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Кондратюк Эдуард Николаевич – от граждан путем подачи заявления; Локун Ольга Михайловна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Полешко Светлана Валерьевна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Семашко Татьяна Александровна – от граждан путем подачи заявления; Товстыка Александр Иосифович – от граждан путем подачи заявления; Товстыка Наталья Николаевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь».

Участковая избирательная комиссия

Садового участка для голосования № 32

(центр – п. Садовый, ул. Советская, д. 2,

Дом культуры открытого акционерного общества «Пинский винодельческий завод»,

тел. 8-0165-30-72-43)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Борисенко Галина Степановна – от граждан путем подачи заявления; Борисенко Леонид Вячеславович – от граждан путем подачи заявления; Громада Аксинья Александровна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Громада Игорь Олегович – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; Козицкая Татьяна Михайловна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Кузюр Иван Иванович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Лисенкова Елена Михайловна – от граждан путем подачи заявления; Литвинко Тамара Дмитриевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Локун Александр Евгеньевич – от граждан путем подачи заявления; Подшивалов Сергей Валерьевич – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Ярутич Алла Михайловна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Новодворского участка для голосования № 33

(центр – аг. Новый Двор, ул. Цветочная, д. 2А,

административное здание Новодворского сельского исполнительного комитета,

тел. 8-0165-30-91-94)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Будько Елена Николаевна – от граждан путем подачи заявления; Бунас Наталья Леонидовна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; Гузаревич Валентина Николаевна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Гузаревич Константин Антонович – от граждан путем подачи заявления; Ерш Валентина Семеновна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Ерш Яков Николаевич – от граждан путем подачи заявления; Марчук Людмила Ивановна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Мацкевич Валентина Ивановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Наривончик Виталий Евгеньевич – от Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; 1 Наривончик Михаил Михайлович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Скрипник Иван Николаевич – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Чуховского участка для голосования № 34

(центр – д. Чухово, ул. Октябрьская, д. 52А,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-39-81-24)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Богдан Александр Николаевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Бонцевич Нина Михайловна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Грицкевич Елена Владимировна – от граждан путем подачи заявления; Кирикович Валентина Ивановна – от граждан путем подачи заявления; Кирикович Павел Павлович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Петрукович Андрей Александрович – от граждан путем подачи заявления; Ребковец Елена Адамовна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Ребковец Мария Александровна – от Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения; Ребковец Павел Иванович – от граждан путем подачи заявления; Свирид Елена Владимировна – от трудового коллектива ГУО «Чуховская средняя школа» Пинского района; Шпаковский Алексей Алексеевич – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Ботовского участка для голосования № 35

(центр – д. Ботово, ул. Советская, д. 38А,

фельдшерско-акушерский пункт, тел. 8-0165-39-37-37)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Лисюк Андрей Степанович – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста; Мороз Семен Семенович – от граждан путем подачи заявления; Мухоровская Лидия Ивановна – от граждан путем подачи заявления; Сергеева Наталья Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Суховерхий Николай Васильевич – от граждан путем подачи заявления; Тихомиров Константин Андреевич – от Пинской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов; Шпаковский Василий Иванович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Стошанского участка для голосования № 36

(центр – д. Стошаны, ул. Советская, д. 64,

сельский Дом фольклора, тел. 8-0165-67-97-44)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Войтко Василий Евгеньевич – от граждан путем подачи заявления; Ерш Константин Григорьевич – от граждан путем подачи заявления; Коховец Светлана Яковлевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Назарко Татьяна Алексеевна – от граждан путем подачи заявления; Попитич Винера Григорьевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Припутневич Иосиф Антонович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Шостакович Любовь Яковлевна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Оснежицкого участка для голосования № 37

(центр – аг. Оснежицы, ул. Ленина, д. 22,

районный Центр культуры и досуга, тел. 8-0165-39-12-54)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Бусько Юрий Евгеньевич – от трудового коллектива НПС «Пинск» филиал ОАО «Гомельтранснефть Дружба»; Джежора Татьяна Михайловна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; Лебедевская Мария Федоровна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Петрашкевич Светлана Ивановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Пикулик Елена Аркадьевна – от граждан путем подачи заявления; Пригодич Лариса Константиновна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Стасевич Светлана Павловна – от трудового коллектива Оснежицкого районного Центра культуры и досуга; Фильчаков Александр Викторович – от граждан путем подачи заявления; Чечун Татьяна Владимировна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Юха Сергей Николаевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Якубец Валерий Павлович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Запольского участка для голосования № 38

(центр – д. Галево, ул. Юная, д. 7,

учебный корпус учреждения образования «Пинский

государственный аграрный технологический колледж»,

тел. 8-0165-30-36-97)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Жидецкий Сергей Степанович – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Зубко Валентина Евгеньевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Карузина Галина Васильевна – от Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения; Кохнюк Степан Михайлович – от трудового коллектива учреждения «Пинская районная ветеринарная станция»; Кулишевич Валерий Антонович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Лекунович Татьяна Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Лозюк Светлана Семеновна – от граждан путем подачи заявления; Лукьянчук Ольга Валерьевна – от граждан путем подачи заявления; Муга Светлана Евгеньевна – от граждан путем подачи заявления; Наривончик Дмитрий Дмитриевич – от Пинской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов; Шелест Мария Васильевна – от Пинской районной организации Белорусского общества Красного Креста.

Участковая избирательная комиссия

Галевского участка для голосования № 39

(центр – д. Галево, ул. Юная, д. 7,

учебный корпус учреждения образования «Пинский государственный аграрный технологический колледж», тел. 8-0165-30-36-97)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Баранчук Тамара Владимировна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Богатко Инна Андреевна – от граждан путем подачи заявления; Кирилко Елена Чеславовна – от граждан путем подачи заявления; Кулишевич Олег Валерьевич – от граждан путем подачи заявления; Лемешевский Демьян Григорьевич – от Пинской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов; Мехведь Лилия Евгеньевна – от граждан путем подачи заявления; Наривончик Галина Валентиновна – от граждан путем подачи заявления; Пашкевич Владимир Иванович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Солоневич Валентина Ивановна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Тумилович Татьяна Стефановна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Хопец Татьяна Владимировна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Оховского участка для голосования № 40

(центр – аг. Охово, ул. 50 лет Октября, д. 56,

центральный сельский Дом культуры, тел. 8-0165-38-85-99)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Андрейчук Мария Ивановна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Будько Дмитрий Юрьевич – от граждан путем подачи заявления; Головач Григорий Семенович – от граждан путем подачи заявления; Кисель Дмитрий Григорьевич – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; Кисель Любовь Петровна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Ладыга Светлана Сергеевна – от граждан путем подачи заявления; Литвинец Светлана Васильевна – от граждан путем подачи заявления; Мовшук Николай Дмитриевич – от граждан путем подачи заявления; Мохор Елена Михайловна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Мялик Оксана Федоровна – от граждан путем подачи заявления; Толкач Галина Константиновна – от Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения.

Участковая избирательная комиссия

Кошевичского участка для голосования № 41

(центр – д. Кошевичи, ул. Центральная, д. 26,

государственное учреждение образования «Кошевичская средняя школа» Пинского района, тел. 8-0165-39-63-48)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Зенютич Анна Владимировна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Колб Виктор Николаевич – от Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий; Колб Екатерина Федоровна – от трудового коллектива ГУО «Кошевичская средняя школа» Пинского района; Колесникович Валентина Васильевна – от граждан путем подачи заявления; Мороз Дмитрий Вячеславович – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; Наумовец Нина Васильевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Пархутич Татьяна Александровна – от трудового коллектива ГУО «Кошевичский ясли-сад Пинского района»; Попова Ирина Александровна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Симоновец Тамара Ивановна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Шарко Николай Сергеевич – от граждан путем подачи заявления; Шкроба Виктор Анатольевич – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Парохонского участка для голосования № 42

(центр – аг. Парохонск, ул. Ленина, д. 3,

сельский Центр культуры и досуга, тел. 8-0165-37-81-45)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Будай Александр Александрович – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Гаркович Светлана Степановна – от граждан путем подачи заявления; Жарун Марина Леонтьевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Кирикович Тамара Сергеевна – от граждан путем подачи заявления; Коцуба Валентина Владимировна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Кудина Елена Иосифовна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Лосич Светлана Павловна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Малыщицкая Людмила Александровна – от граждан путем подачи заявления; Репетуха София Васильевна – от граждан путем подачи заявления; Чечун Константин Константинович – от граждан путем подачи заявления; Шелест Андрей Николаевич – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Березцовского участка для голосования № 43

(центр – д. Березцы, ул. Центральная, д. 61,

фельдшерско-акушерский пункт, тел. 8-0165-67-99-81)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Волчкович Григорий Яковлевич – от граждан путем подачи заявления; Герасимович Григорий Иванович – от граждан путем подачи заявления; Зельман Анна Михайловна – от граждан путем подачи заявления; Ковалевич Надежда Петровна – от граждан путем подачи заявления; Кравец Вячеслав Николаевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Лебедевская Тамара Георгиевна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Петрусевич Любовь Ивановна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Вишевичского участка для голосования № 44

(центр – д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, д. 13,

государственное учреждение образования «Центр творчества детей и молодежи Пинского района», тел. 8-0165-68-06-93)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Гаврилович Виктор Викторович – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Заранко Татьяна Михайловна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Кисель Юрий Павлович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Левошко Алла Александровна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Лисович Валентина Васильевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Лыбко Елена Николаевна – от граждан путем подачи заявления; Морецкая Алла Викторовна – от граждан путем подачи заявления; Половец Нина Григорьевна – от граждан путем подачи заявления; Шиловец Константин Дмитриевич – от трудового коллектива ГУ «Пинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Участковая избирательная комиссия

Пинковичского участка для голосования № 45

(центр – д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, д. 35,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-67-35-46)

в составе 13 (тринадцати) человек, персонально:

Балук Оксана Николаевна – от трудового коллектива ГУО «Пинковичский ясли-сад Пинского района»; Бурина Наталья Анатольевна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Головач Людмила Васильевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Данилович Степан Павлович – от граждан путем подачи заявления; Довжук Леонид Владимирович – от трудового коллектива филиала Центральная ремонтная мастерская ОАО «Пинскводстрой»; Дудко Мария Павловна – от трудового коллектива ГУО «Пинковичская средняя школа имени Якуба Коласа» Пинского района; Дыдышко Александр Михайлович – от граждан путем подачи заявления; Кисель Дмитрий Павлович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Колесник Светлана Николаевна – от трудового коллектива ГУ «Пинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»; Куделич Виталий Алексеевич – от граждан путем подачи заявления; Кульчицкая Людмила Александровна – от Пинской районной организации Белорусского профес-сионального союза работников образования и науки; Надирова Елена Павловна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Полюхович Ирина Анатольевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.

Участковая избирательная комиссия

Плещицкого участка для голосования № 46

(центр – аг. Плещицы, ул. Школьная, д. 39,

сельский Центр культуры и досуга, тел. 8-0165-38-47-74)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Аврамчук Елена Степановна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Бобович Василий Николаевич – от граждан путем подачи заявления; Боричевская Надежда Леонидовна – от трудового коллектива ГУО «Плещицкая средняя школа» Пинского района; Вандрович Александр Иванович – от граждан путем подачи заявления; Германович Антонина Александровна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Гончарова Лидия Ивановна – от Пинской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов; Есько Вита Григорьевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Сергеюк Алина Вацлавовна – от граждан путем подачи заявления; Середич Александра Сидоровна – от граждан путем подачи заявления; Товстыка Наталья Васильевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Шпаковский Дмитрий Викторович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

Участковая избирательная комиссия

Лосичского участка для голосования № 47

(центр – д. Лосичи, ул. Светлая, д. 13,

фельдшерско-акушерский пункт, тел. 8-0165-67-69-37)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Богатко Александр Георгиевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Бокша Евгения Брониславовна – от граждан путем подачи заявления; Боричевская Мария Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов; Деречук Марина Петровна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Невдах Наталья Ксенофонтовна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Приловская Нина Владимировна – от граждан путем подачи заявления; Стефанович Светлана Сергеевна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Стытычевского участка для голосования № 48

(центр – д. Стытычево, ул. Мирная, д. 20,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-67-39-96)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Богнат Лариса Алексеевна – от трудового коллектива ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района; Довыденко Валерий Сергеевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Клименко Мария Николаевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Пронько Вера Николаевна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Сачковская Людмила Ивановна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Сачковский Михаил Михайлович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Чолач Елена Иосифовна – от трудового коллектива ГУО «Стытычевский ясли-сад Пинского района»; Шиманская Нина Ивановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Шкроба Николай Степанович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Поречского участка для голосования № 49

(центр – д. Поречье, ул. Центральная, д. 214А,

центральный сельский Дом культуры, тел. 8-0165-39-57-30)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Бощук Галина Алексеевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Бощук Нина Владимировна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Гайдук Юлия Викторовна – от граждан путем подачи заявления; Кравчук Вита Александровна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Лозюк Анжелика Эдуардовна – от граждан путем подачи заявления; Осоцкая Анна Степановна – от граждан путем подачи заявления; Рогальская Тамара Евгеньевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Сахарук Ирина Николаевна – от трудового коллектива ГУО «Поречская базовая школа имени Евгении Янищиц» Пинского района; Юшкевич Наталья Сергеевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

Участковая избирательная комиссия

Тобульского участка для голосования № 50

(центр – д. Тобулки, ул. Южная, д. 2,

административное здание Поречского сельского исполнительного комитета,

тел. 8-0165-39-22-21)

в составе 9 (девяти) человек, персонально:

Без Людмила Ивановна – от граждан путем подачи заявления; Гайдук Людмила Ивановна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Данилевич Галина Андреевна – от граждан путем подачи заявления; Жук Светлана Ивановна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Козак Ольга Степановна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Мельник Ольга Сергеевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Терешко Наталья Романовна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Ткач Павел Федорович – от граждан путем подачи заявления; Фридрик Павел Никонович – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Сошненского участка для голосования № 51

(центр – аг. Сошно, ул. Центральная, д. 47,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-30-47-03)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Годовон Светлана Леонтьевна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Ковалевич Семен Васильевич – от граждан путем подачи заявления; Малыщицкий Николай Павлович – от граждан путем подачи заявления; Суховерхая Любовь Петровна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Хвостюк Юрий Ананьевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Чечун Елена Михайловна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Чечун Елена Романовна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Бокиничского участка для голосования № 52

(центр – д. Бокиничи, ул. Школьная, д. 3,

фельдшерско-акушерский пункт, тел. 8-0165-38-23-37)

в составе 5 (пяти) человек, персонально:

Бонько Елена Иосифовна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Курохтин Сергей Сергеевич – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Михалевич Адам Иванович – от граждан путем подачи заявления; Стоян Алена Валерьевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Якубович Валентина Ивановна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Дубновичского участка для голосования № 53

(центр – д. Дубновичи, ул. Почтовая, д. 2,

фельдшерско-акушерский пункт, тел. 8-0165-38-24-37)

в составе 5 (пяти) человек, персонально:

Гузич Роман Владимирович – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Корженевич Павел Адамович – от граждан путем подачи заявления; Костюк Светлана Владимировна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Михалевич Наталья Михайловна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Черняковская Раиса Ивановна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Ставокского участка для голосования № 54

(центр – д. Ставок, ул. Советская, д. 4А, сельский Дом культуры, тел. 8-0165-30-21-30)

в составе 11 (одиннадцати) человек, персонально:

Водчиц Виктория Михайловна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Горошко Виктор Аркадьевич – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Корень Мария Федоровна – от граждан путем подачи заявления; Короваевич Александр Федорович – от граждан путем подачи заявления; Куцко Владимир Владимирович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Лебедевская Елена Николаевна – от трудового коллектива ГУО «Ставокская средняя школа» Пинского района; Малащицкая Ольга Петровна – от трудового коллектива производственной бригады № 2 ОАО «Ставокское»; Минарченко Раиса Карловна – от граждан путем подачи заявления; Новик Александр Александрович – от граждан путем подачи заявления; Огиевич Василий Михайлович – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Ребковец Наталья Павловна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».

Участковая избирательная комиссия

Хойновского участка для голосования № 55

(центр – д. Хойно, ул. Молодежная, д. 22А,

государственное учреждение образования «Хойновский детский сад-

базовая школа Пинского района», тел. 8-0165-30-53-38)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Загоровская Людмила Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки; Корец Алена Николаевна – от Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»; Кохнович Светлана Константиновна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Ломако Любовь Владимировна – от Пинской городской профсоюзной организации работников государственных и других учреждений; Март Галина Федоровна – от трудового коллектива ГУО «Хойновский детский сад – базовая школа Пинского района»; Приловская Нина Степановна – от граждан путем подачи заявления; Юхнюк Олег Григорьевич – от Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.

Участковая избирательная комиссия

Жидченского участка для голосования № 56

(центр – аг. Жидче, ул. Школьная, д. 2Б,

сельский Дом культуры, тел. 8-0165-39-76-69)

в составе 7 (семи) человек, персонально:

Авдейчук Любовь Федоровна – от Пинской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; Балбуцкий Алексей Федорович – от граждан путем подачи заявления; Гладкий Вадим Николаевич – от Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий; Демчук Галина Николаевна – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма; Климчук Людмила Ивановна – от Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения; Сорока Станислав Петрович – от Пинской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Чугай Антосия Павловна – от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия

Городищенского больничного участка для голосования № 57

(центр – д. Городище, ул. Леоненко, д. 1,

клуб учреждения здравоохранения

«Брестская областная психиатрическая больница «Городище»,

тел. 8-0165-67-45-37)

в составе 5 (пяти) человек, персонально:

Диковицкая Оксана Николаевна – от трудового коллектива хозяйственно-обслуживающего персонала УЗ «Брестская областная психиатрическая больница «Городище»; Кузьмич Наталья Николаевна – от трудового коллектива 5-го отделения УЗ «Брестская областная психиатрическая больница «Городище»; Теляк Татьяна Владимировна – от трудового коллектива 3-го отделения УЗ «Брестская областная психиатрическая больница «Городище»; Туров Евгений Георгиевич – от Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения; Шкроба Ольга Степановна – от трудового коллектива 1-го отделения УЗ «Брестская областная психиатрическая больница «Городище».

Участковая избирательная комиссия

Молотковичского больничного участка для голосования № 58

(центр – аг. Молотковичи, ул. Морозова, д. 2В,

зал заседаний филиала «Больница «Молотковичи» учреждения здравоохранения «Пинская центральная больница», тел. 8-0165-38-97-98)

в составе 5 (пяти) человек, персонально: